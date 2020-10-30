Жук: поддаваться эмоциям в политических процессах - ошибка

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддаваться эмоциям в политических процессах - это ошибка. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"В той ситуации, в которой мы оказались, нам очень важно понимать, что эмоциональный выбор в политической системе - это ошибка", - убежден Дмитрий Жук.

В пример участники передачи привели ситуацию в Украине: у Владимира Зеленского была яркая президентская кампания, однако за год нахождения у власти его рейтинг значительно упал, а партия "Слуга народа" провалилась на прошедших в Украине местных выборах. "Даже положительные, хорошие эмоции, которые на предвыборной гонке показал Зеленский, в итоге не дали ничего гражданам Украины", - констатировал директор издательского дома.

Главный редактор "Сельской газеты" Сергей Михович в свою очередь заявил, что Владимир Зеленский так ничего и не сделал для экономики и граждан своей страны, однако "на своих руинах позволяет себе поучать Беларусь".

Во время передачи обсуждались также протесты в Польше. Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт предположил, что их причины куда более глубинные, чем просто борьба с запретом абортов. "Не всем полякам нравится, что "Право и справедливость" (консервативная партия Польши. - Прим. БЕЛТА) практически захватила власть. Что они сделали: благодаря поддержке Президента Дуды получили всю полноту власти (законодательную, исполнительную), приняли закон, который усилил контроль над общественными СМИ и телевидением, урезали автономию судов, поставили своих соратников в Конституционном суде, провели национализацию элит, богатый класс посчитали врагами. Люди, которые находятся у власти, крайне религиозные и националистичные", - отметил он.

Среди дополнительных причин кризиса в Польше участники дискуссии также назвали фальсификации на последних президентских выборах, раскол в стране по политическим взглядам, удар по частному бизнесу (принятие закона об ограничении торговли по воскресеньям), запрет на ведение пушных зверей, что ударило по фермерам, а также ошибки в борьбе с пандемией.

"Наверное, накопление этого эффекта дало ту вспышку, взрыв, который мы сегодня имеем", - подытожил Дмитрий Жук.

"Отдельные польские руководители, партии, движения возомнили, что у них есть какая-то миссия по поручению Вашингтона или еще кого-то смотреть за своими соседями, указывать им. Почему-то у них издавна повелось: они против России, сейчас против Беларуси. Вот вам, пожалуйста, и бумеранг", - добавил главред "Сельской газеты".-0-

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