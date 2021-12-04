Жук: Польша паразитирует на финансах ЕС и начинает диктовать там свои порядки

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша паразитирует на финансах Европейского союза и начинает диктовать там свои порядки. Такое мнения высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Польша, на самом деле, паразитирует на финансах Евросоюза. А теперь этот паразит, внедрившийся в тело Евросоюза, начинает диктовать там еще и свои порядки, когда ему пытаются этот финансовый вентиль немножечко прикрыть", - обратил внимание Дмитрий Жук.

В свою очередь директор Института магистерской подготовки БГЭУ кандидат исторических наук, политолог Алексей Беляев заметил, что Польшу не зря рассматривают как троянского коня США в Европе. "Она продвигает не интересы Европы. Если посмотреть, исходя из самой сути геополитики, когда твое географическое нахождение должно определять твою политику: какому разумному человеку придет в голову ссориться со странами, которые находятся рядом, у которых одна земля?" - спросил он.-0-