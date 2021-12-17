Жук: польские власти вступили в конфликт с морально-этическими ценностями своего народа

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские власти вступили в конфликт с морально-этическими ценностями своего народа. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Что произошло в польском обществе: польские власти вступили в конфликт с морально-этическими ценностями своего населения. На самом деле поляки абсолютно нормальные, адекватные люди. Более того, они очень верующие. И то, что делает сегодня польская власть, в корне противоречит человеческим, христианским ценностям", - заявил Дмитрий Жук.

Он обратил внимание, что этот конфликт между властями и обществом в Польше накалился. "Если он где-то тлел, то сейчас накалился. И он взорвется, - убежден глава медиахолдинга. - Нужно понимать, что поляки по своей природе - это не те люди, которые будут терпеть. Они будут высказывать свое недовольство, в том числе и собственному руководству".-0-