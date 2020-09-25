Жук: протестующие своими провокационными действиями демонстрируют, что им плевать на других людей

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протестующие граждане своими провокационными действиями демонстрируют, что им плевать на других людей. Об этом заявил директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Сейчас в обществе сформировался очень нехороший тренд. Некоторые наши сограждане просто ошалели от своей невероятности и портят жизнь другим. Они спросили тех матерей, которые везут детей из школы на кружки, когда они стоят в пробках, потому что вышли десять пацанов и перегородили переход?" - задал риторический вопрос глава издательского дома.

Во время передачи был упомянут еще один случай: одного из протестующих, вышедшего на дорогу, 24 сентября сбила машина. Молодой минчанин был доставлен с тяжелыми травмами в больницу. По данным милиции, он был пьян. "Они просто не осознают всех последствий своих действий. И самое главное, они этим демонстрируют, что им плевать на других людей. То есть плевать на кого? На наш народ", - заявил Дмитрий Жук.-0-