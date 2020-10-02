Жук: протестующие в Беларуси играют против своей страны, в интересах крупных игроков

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протестующие в Беларуси играют против своей страны, в интересах крупных мировых игроков. Такое мнение выразил директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Везде на постсоветском пространстве, где удались "цветные" смены власти, потом возникали очаги вооруженной напряженности, - констатировал Дмитрий Жук. - Получается, те силы, которые сегодня ходят-бродят, на самом деле, понимая это или не понимая, играют против своей страны и своего народа. Они играют в интересах крупных мировых игроков, у которых цель - это ослабление России".

Участники передачи вспомнили события в Грузии и Украине, а затем обратили внимание на недавнюю эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном. "Ни в Украине, ни в Грузии, ни в Армении никто не понимал, что они потом будут воевать. Мы могли бы стать очередными. И, слава богу, пока не стали", - подчеркнул руководитель телеканала ОНТ Марат Марков.

"Не только армяно-азербайджанский конфликт текущих дней, но и другие конфликты за последние 10 лет возникали между небольшими государствами под влиянием ключевых центров силы. Однозначно в таких конфликтах присутствуют интересы крупных центров силы, которые в первую очередь заинтересованы в том, чтобы эскалировать ситуацию в регионе и втянуть в нее как можно большее количество стран, которые и являются целью. Начиная с малых государств, можно решить очень сильные геополитические задачи", - высказал свое мнение аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.-0-