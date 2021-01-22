Жук: работа с молодежью - залог спасения государственности

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа с молодежью - залог спасения государственности. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Жук обратил внимание на то, что привлечение детей и молодежи к участию в несанкционированных массовых акциях - это очень коварная технология и серьезная игра в долгую, ведь через определенное время молодые граждане станут избирателями.

"Работа с молодежью, доведение до нее другой точки зрения, рациональной, умение научить их рассуждать, анализировать, критично мыслить - в этом, наверное, залог спасения государственности и у нас, и в Российской Федерации", - считает он.

Глава медиахолдинга назвал организацию протестных акций в Беларуси и России новым развитием противостояния Востока и Запада. Он убежден, что США будут продолжать свою борьбу с Китаем и Россией. "Они об этом говорят и объявляют своей политикой. И поскольку мы входим в союз с Россией, это прямо проецируется на нас. Почему начали с нас? Очень просто: во-первых, у нас раньше были выборы, второе - в небольшом государстве проще обкатать какие-то технологии", - пояснил Дмитрий Жук.-0-