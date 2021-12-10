Жук: Россия для Запада - стратегический противник, поэтому он не будет отступать от своих планов

Дмитрий Жук. Скриншот видео "Беларусь 1"

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия для Запада - стратегический противник, поэтому он не будет отступать от своих планов давления на государство. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА. Дмитрий Жук заметил, что Соединенные Штаты Америки играют в долгую и для них неприемлемо, когда тот или иной политик либо государство имеют свою точку зрения и начинают отстаивать ее. Таким люди и страны автоматически становятся противниками для США. "И они отступать не привыкли. Они могут взять какую-то паузу, но обязательно вернутся и будут дожимать. Тем более здесь у них стратегический интерес, стратегический противник, враг - это Россия", - подчеркнул глава медиахолдинга.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!