Жук: сближение Беларуси и России бесит оппонентов на Западе

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сближение Беларуси и России бесит оппонентов на Западе. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Чем ближе дата встречи или переговоров двух лидеров Путина и Лукашенко, тем больше каждый раз возникает фейков, вбросов, конспирологий и всего этого", - отметил Дмитрий Жук.

По его словам, это говорит лишь об одном: "О том, что реально то, что происходит на этих встречах, саммитах, ВГС - в разном формате, это очень важные и серьезные процессы для наших двух стран, Союзного государства в целом. И они просто бесят наших оппонентов на Западе".-0-

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