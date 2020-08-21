Жук: страна должна развиваться, но без давления извне и с участием всего общества

Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук. Скриншот видео "Беларусь 1"

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страна должна развиваться, но без давления извне и с участием всего общества. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА. "То, что любое общество требует развития, - это естественный процесс. Но все решения должны приниматься при соблюдении двух обязательных условий: они должны производиться без какого-либо давления, особенно извне, и в этот процесс должно быть вовлечено общество. Сегодня общество поляризовано, и этими акциями, Telegram-каналами долбят, чтобы людей с разными мнениями столкнуть", - сказал Дмитрий Жук.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!