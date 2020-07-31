Жук: в любом протестном движении есть люди, которые в толпе могут организовать неприятные вещи

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вокруг любого протестного движения собираются не лучшие элементы общества, которые в толпе могут организовывать неприятные вещи. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Вокруг любого протестного движения собираются не лучшие элементы нашего общества. Наряду с теми, кто пришел высказать свою гражданскую позицию, политические взгляды, собирается мутная водичка от уголовников до авантюристов. И эти люди знают, как грамотно себя вести в этой мутной воде. Кто-то с целью личного обогащения, кто-то потому что любое ослабление власти - это расширение его возможностей в будущем. В этой толпе есть и такие люди. Надеюсь, их немного. Но самое главное, что эти люди хитрые, изощренные, активные. И они могут организовывать очень неприятные вещи, когда большое скопление людей", - подчеркнул Дмитрий Жук.

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт отметил, что альтернативные кандидаты и их сторонники заявляют о мирном протесте, но, как показывает практика, такие вещи завершаются совершенно по-другому.

"Все начинается с мирного протеста, но он обязательно должен быть несанкционированным, формы протестной активности должны расширяться. Обязательно должна быть провокация в адрес власти, потому что полицейское насилие против детей, студентов, женщин, как потом преподносят, должно вызывать у большей части населения чувство праведного гнева. И даже те, кто не планировал присоединяться к протесту, после "произвола" властей выходят на площадь. И их уже используют как таран для смещения конституционного строя", - пояснил суть протестных технологий политолог Александр Шпаковский.

Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов считает, что главная задача альтернативных кандидатов - убедить себя и друзей, что за них большинство. "Самая главная задача - не подчиниться основным принципам демократии, когда меньшинство подчиняется выбору большинства, и пойти митинговать, кричать и топать. Такая демократия площади, или демократия майданов, как ее сейчас называют, это на самом деле чистой воды противозаконный протест", - обратил он внимание.-0-