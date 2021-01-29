Жук: в мире идет третья мировая, гибридная, война

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире идет третья мировая, гибридная, война. Сегодня она пришла в Россию. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Жук обратил внимание, что ситуация в различных регионах раскачивается с помощью одних и тех же методов. "У меня такое впечатление, что это и есть третья мировая. Она началась с "Арабской весны" и прошла через север Африки, Сирию, пришла на Украину, Грузия была, Армения, Сербия. А сегодня она пришла в Россию - в центр противостояния Соединенным Штатам. Вот это просто гибридная, третья мировая война", - заявил глава медиахолдинга.

Он считает, что Запад на этом не остановится, ситуацию в России продолжат раскачивать, не оставят в покое и Беларусь. "Абсолютно прав Президент, когда говорит, что это игра в долгую. Это игра в очень долгую, только методы стали очень изощренные. Часть нашего общества, наших граждан воюет за свое же уничтожение с остальным народом", - подчеркнул Дмитрий Жук.-0-