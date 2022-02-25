Жук: во многом сегодняшние события в Украине спровоцировал сам Запад

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во многом сегодняшние события в Украине спровоцировал сам Запад. Это подчеркнул директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"На самом деле во многом этот конфликт и операцию, которая сейчас идет на территории Украины, спровоцировал сам Запад: не отреагировал на запросы России, на вопросы России о безопасности. Они отказались от диалога", - обратил внимание Дмитрий Жук.

Такую же линию, заметил он, по указке Запада проводит и Президент Украины Владимир Зеленский. "И прежде всего на нем, как на главе государства, то, что эта операция началась. Он мог ее предотвратить, но не стал", - подчеркнул глава медиахолдинга.

"Так бывает, когда руководитель страны не суверенен", - добавил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

"Правильно. А почему? В чем коренное отличие украинских элит от наших, от российских, да даже в других странах: в том, что эти люди последние 20 лет занимались набиванием собственных карманов. Там любой депутат Рады - это миллионер", - отметил Дмитрий Жук.

"С деньгами в Западной Европе", - уточнил Иван Эйсмонт.-0-