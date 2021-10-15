Жук: всеобщая глобализация уже закончилась, и на первый план выходят региональные объединения

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всеобщая глобализация уже закончилась, и на первый план выходят региональные объединения. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Многие эксперты сегодня говорят о том, что всеобщая глобализация уже закончилась и сегодня на первый план выходит развитие как раз таки региональных объединений, союзов. Мы состоим в нескольких таких: ОДКБ (военно-политический), ЕАЭС (экономический), СНГ", - отметил Дмитрий Жук.

Он обратил внимание, что на этих площадках страны взаимодействуют по самым разным направлениям, главная цель этого сотрудничества - устойчивость работы экономик, а в конечном итоге - повышение уровня благосостояния и жизни граждан. "Здесь есть все: и продовольственная безопасность, и возможность транзита, и "цифра". И, в принципе, разногласий нет", - констатировал руководитель медиахолдинга.

Аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в свою очередь отметил, что сейчас в мире происходит процесс регионализации. "То есть объединение регионов в нечто общее: с общими рынками, финансами, ресурсами. Конечно же, конкуренция сейчас будет идти не между странами, даже не между крупными странами, а как раз между общностями, этими регионами. И кто быстрее успеет создать оптимальные условия для работы бизнеса, в этот регион и будет идти бизнес", - подчеркнул аналитик БИСИ.-0-