Жукевич: в культуре, как в зеркале, отражается самобытность и многогранность белорусов

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 10 октября 2021
Минск Ясно +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:43 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 2,6 тыс. фур Общество
16:37 Лукашенко направил соболезнование Президенту Грузии в связи с трагедией в Батуми Президент
16:25 Власти Йемена заявили о четырех погибших при террористической атаке на кортеж губернатора В мире
16:10 Открыта запись на первый онлайн-курс школы "Экоидеи" Общество
15:40 "Осень в Заосье": в музее-усадьбе Мицкевичей пройдет литературно-музыкальный фестиваль Культура
15:22 Президента Чехии госпитализировали В мире
15:09 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Парме" в матче Единой лиги ВТБ Спорт
15:00 В Беларуси завершен сев озимых зерновых Экономика
14:52 Жукевич: в культуре, как в зеркале, отражается самобытность и многогранность белорусов Общество
14:31 СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Татарстане В мире
14:14 ГАИ Минска за сутки задержала 250 пешеходов-нарушителей Происшествия
14:01 Остров Пальма затапливают новые потоки лавы В мире
13:47 Более 120 тыс. жителей китайской провинции Шаньси эвакуированы из-за наводнений В мире
13:35 Золотой гитарный репертуар и мировую премьеру сонаты исполнят в Белгосфилармонии 30 октября Культура
13:20 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1979 пациентов с COVID-19, выписаны 1935 Общество
13:08 Взрыв прогремел в Йемене: есть убитые и раненые В мире
12:54 В Израиле при столкновении двух автобусов пострадали более 30 человек В мире
12:52 Готовим малинники к зиме, чтобы в следующем году получить суперурожай Общество
12:37 В России пятый день подряд регистрируют более 900 смертей от коронавируса В мире
12:03 Глава одного из районов убит при взрыве в афганском Нангархаре В мире
11:54 Минздрав России сообщил о 16 погибших при жесткой посадке самолета в Татарстане В мире
11:47 ГАИ Минска во время ночного рейда выявила 40 нарушений ПДД Регионы
11:31 Во Франции задержали летчика, собиравшегося протаранить Нотр-Дам В мире
11:25 ФОТОФАКТ: Коллекционер собрал на домашнем подворье более чем 3 тыс. предметов быта Регионы
11:15 Следователи ищут очевидцев ДТП в Мостовском районе, жертвами которого стали две девочки Происшествия
11:10 Песни из любимых кинофильмов прозвучат во Дворце Республики ко Дню матери Культура
10:47 Нетрезвый минчанин решил сэкономить на такси и воспользовался каршерингом Происшествия
10:36 До -5°С ожидается в Беларуси в ночь на 11 октября Общество
10:18 Легкомоторный самолет L-410 упал в Татарстане В мире
10:05 Спасатели продолжили поиски потерявшейся в лесу Миорского района женщины Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
10 октября 2021, 14:52

Жукевич: в культуре, как в зеркале, отражается самобытность и многогранность белорусов

Фото из архива
Фото из архива

Юго-восток Беларуси щедр на таланты и одаренных людей, которые дарят свет творчества в своих песнях, танцах, картинах, музыке и театральных постановках. Они затрагивают что-то невидимое внутри нас, заставляют переживать эмоции, созвучные каждому в определенный момент жизни. Кто-то роняет слезу перед большим экраном в кинотеатре. Кто-то ностальгирует, глядя на домик окнами в сад, изображенный на картине. Не оставляют зрителя равнодушными постановки на сцене театров. Вихрем уносят в другие измерения обладатели неземных голосов. И городские праздники невозможно представить без оркестров. О культурной составляющей юго-востока страны и профсоюзной поддержке, рожденных в ковидных обстоятельствах проектах и творчестве без границ, артистах большой сцены и самородках в глубинке рассказал корреспонденту БЕЛТА председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Михаил Жукевич.

О лице культуры

Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма объединяет 21 районную профсоюзную организацию и более 280 первичных профсоюзных организаций, в которых состоит свыше 16,6 тыс. членов профсоюза. Абсолютное большинство из них - работающие, около тысячи учащихся, почти столько же людей на заслуженном отдыхе. В определенном смысле можно сказать, что у нашей отрасли женское лицо - чуть больше 10,5 тыс. представительниц прекрасной половины человечества. Хотя все гармонично.

"Как и вся отрасль культуры, наш профсоюз многогранный. Он объединяет представителей более 50 специальностей. И это только в сфере культуры. Это очень талантливые, необыкновенные и интересные люди. Мастера и специалисты высочайшего уровня, со своим я. Их жизнь наполнена творчеством, и они дарят его другим", - отметил Михаил Жукевич.

Люди отрасли культуры - это не только те, чьи лица мы видим на афише или сцене. Огромную роль играют и те, кто, образно говоря, находится за кулисами. "Это и костюмеры, и звукорежиссеры, и осветители, и ответственные за чистоту, и даже гардеробщицы, улыбками и добрыми словами которых задается настрой на культурную программу", - сказал руководитель отраслевого профсоюза региона.

По мнению спикера, понятие культуры имеет широкое значение. Оно включает внутреннюю и внешнюю составляющие. "Каждый из нас рождается, живет и уходит с этим понятием. Без культуры - как понятия и жизненных установок, так и творчества - невозможно представить нашу жизнь. Человек берет свою первую ноту, как только рождается. В культуре, как в зеркале, отражается самобытность и многогранность белорусов", - пояснил он.

В Гомельской области тысячи талантов, каждый из которых выполняет свою миссию. В большую семью отрасли культуры входят солисты, вокальные и инструментальные ансамбли, танцевальные коллективы и клубы, хранители музейного дела, библиотекари, актеры театра и кино, работники сцены, режиссеры и постановщики, музыканты и представители других профессий. "Каждая из них важна и необходима. Поверьте, для создания атмосферы волшебства на сцене важна не только партия артиста, исполнившего монолог с чувством, толком, расстановкой, но и на первый взгляд невидимого человека, который в нужный момент выполняет необходимые операции - и на сцену падает снег", - подчеркнул Михаил Жукевич.

Алмазы в глубинке

Культура в небольших населенных пунктах есть, уверен Михаил Жукевич. "Возможно, не совсем корректно сравнивать условия на селе и в большом городе. Но, поверьте, звезды, которые зажигают преподаватели в районах, сияют не менее ярко. И работают в учреждениях культуры люди, преданные своему делу. Они горят им и по-хорошему заряжают окружающих. Лауреаты премии Президента есть и в агрогородках, и в Гомеле. В этом нет ничего удивительного, никаких секретов и уж тем более протекций. Все просто: для каждого наставника-творца это не просто работа, а вся жизнь", - уверен руководитель областной организации.

Отдельно Михаил Жукевич обозначил работу библиотек. "Да, в больших городах созданы настоящие центры культуры, литературы и развития. При них действуют клубы, кружки, сообщества. К примеру, в Гомельской областной универсальной библиотеке имени В.И.Ленина создан любительский театр, который ставит очень жизненные и сильные постановки. Но на селе, в глубинке библиотеки тоже живы. И они тоже служат духовному развитию и общению жителей. И это не менее важно, чем в городе", - подчеркнул он.

Жизнь продолжается

Михаил Жукевич также отметил, что непростая эпидемиологическая ситуация особенно сильно отразилась на сфере культуры. Из-за необходимых ограничений на месяцы остались без зрительских аплодисментов концертные залы, театры, кинозалы, снизилось число посетителей в музеях и галереях. Вместе с тем это испытание в очередной раз продемонстрировало взаимовыручку попавших в тяжелое положение организаций, силу и сплоченность профсоюза.

Вместе с тем музеи, галереи, оркестры и другие учреждения предложили зрителям и слушателям новые форматы культурных программ. Это и виртуальные 3D-туры по выставочным залам и галереям, и информационно-познавательные проекты. К примеру, Гомельский дворцово-парковый ансамбль начал вести "Глоссарий". Так знакомят взрослых и детей с историей экспонатов. А побывать на экскурсии во дворце Румянцевых и Паскевичей можно по клику компьютерной мыши, не выходя из дома.

"Благодаря поддержке областной власти сфера развивается и укрепляется. Продолжается реконструкция комплекса бывшего коллегиума иезуитов в Юровичах, обустраивается и дополняется мемориал "Партизанская криничка". В Юровичах открыли уникальный объект - музей под открытым небом на месте стоянки первобытного человека", - рассказал Михаил Жукевич.

Плечо для творца

Творческий человек, как и сотрудник любой сферы - производственной или педагогической, - нуждается в поддержке и защите. У него тоже есть бытовые вопросы, семейные обстоятельства, жизненные трудности и т.д. Ему тоже необходимо отдохнуть и набраться сил в здравнице, к примеру. "Главным в нашей работе было и остается стремление быть ближе к каждому представителю отрасли, человеку труда, желание реально ему помочь в каждодневных делах и заботах. Усилия направлены на обеспечение мира и стабильности, сохранение здоровья людей и создание безопасных условий труда, повышение качества и уровня жизни работающих, их трудовой и социально-экономической защищенности", - подчеркнул Михаил Жукевич.

Профсоюзные лидеры, заверил спикер, должны быть в курсе происходящего в коллективе, знать, чем живут люди, что их волнует. "Председатель каждой первички профкома - социальный партнер нанимателя. Это поддержка людей и в праздники, и в трудные моменты. Ведь наша задача №1 - защита трудовых и социально-экономических интересов членов профсоюза. Конечно же, не обходится и без культмассовой и спортивной работы", - подчеркнул Михаил Жукевич.

В 2020 году по просьбе членов профсоюза правовая служба составила 33 процессуальных документа в суды различных инстанций, на основании судебных решений работникам возвращено более Br8,5 тыс. незаконно удержанных или невыплаченных денежных средств. В 2021 году эта работа продолжается.

Лавры лауреатов

Приятные сюрпризы накануне праздника получили все представители отрасли. Свою поздравительную миссию выполнил и отраслевой профсоюз. Лауреатами премии Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма стали сразу трое представителей Гомельской области. "Приз зрительских симпатий" - новая номинация, учрежденная в этом году. Лучших из лучших выбирали не только члены жюри: победителей в этой номинации определили зрители. Голосование проходило на портале отраслевого профсоюза.

В номинации "Литература, журналистика, критика" первенство - за писателем, публицистом, драматургом, общественным и культурным деятелем, почетным членом Союза писателей Владимиром Гавриловичем. Лучшим в номинации "Музейное дело" стал коллектив Жлобинского историко-краеведческого музея. А в номинации "Музыкальное искусство" признан талант артиста-вокалиста высшей категории Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени И.Жиновича Андрея Колосова. К слову, Андрей - уроженец Гомеля. Победителей чествовали в столице.

"Пользуясь возможностью, хочу искренне поздравить всех представителей отрасли и ветеранов культуры с профессиональным праздником. Многолетний опыт доказал: в этой сфере не бывает случайных людей. Те, кто не дышит творчеством, не живет ощущением и служением своему делу, надолго не задерживается. Желаю всем без исключения мастерам своего дела удовольствия и удовлетворения от работы, вдохновения и новых идей. И, конечно же, признания", - пожелал Михаил Жукевич.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь культура
Новости рубрики Общество
Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 2,6 тыс. фур
Фото из архива Открыта запись на первый онлайн-курс школы "Экоидеи"
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1979 пациентов с COVID-19, выписаны 1935
Фото из архива Готовим малинники к зиме, чтобы в следующем году получить суперурожай
Фото из архива До -5°С ожидается в Беларуси в ночь на 11 октября
Арина Соболенко. Фото tennis.by "Было состояние нестояния". Соболенко рассказала, как переносит корнавирус и самоизоляцию
Главное
О росте цен, ассортименте, пропагандистах и революции. Главное из речи Лукашенко о потребкооперации
В Беларуси завершен сев озимых зерновых
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1979 пациентов с COVID-19, выписаны 1935
В Беларусбанке акция для корпоративных клиентов: зарплатная карточка за 1 копейку
Топ-новости
Пиневич: система подачи кислорода нуждается в постоянном контроле
Беларусь рассчитывает на кратный рост поставок продовольствия в Приморский край России
ФОТОФАКТ: Золотая осень в Ботаническом саду
Ремонт домов и услуги ЖКХ лидируют среди тем обращений к Кухареву
Студенты БГМУ помогут в сборе и обработке данных по COVID-19
"Ищут лучшей жизни и имеют на это право!" Беженец из Украины о ситуации на границе с Беларусью
Гигин: ситуацией вокруг "КП в Беларуси" хотели воспользоваться, чтобы внести раскол в отношения с Россией
Совмин определил порядок проведения экспертизы безопасности при использовании атомной энергии
Жук: цель санкций против Беларуси - выбить конкурента с мировых рынков
Масочный режим и соблюдение дистанции в общественных местах станут обязательными с 9 октября
"Гродно Азот" после ремонта приступил к пусковым операциям в цехе аммиака
ФОТОФАКТ: "Осенний калейдоскоп" в Ботаническом саду
Громкие дела и новые вызовы - Главное управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми отмечает 25-летие
ГПК: белорусские пограничники за последние сутки не применяли оружие ни на одном из участков границы
Виктория Азаренко вышла в третий круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.