Жукевич: ветераны войны в Афганистане должны доносить правду тех лет, вымысел блогеров ее не заменит

15 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ветераны войны в Афганистане должны доносить современному поколению правду тех лет. На этом акцентировал внимание председатель Гомельской областной организации общественного объединения "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" Михаил Жукевич на митинге, посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов и 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Жукевич нацелил внимание ветеранов войны в Афганистане и воинов-интернационалистов на встречи в молодежных и трудовых коллективах. "В Год исторической памяти вы как участники боевых событий должны идти к молодежи, в трудовые коллективы и рассказывать правду. Ни один художественный вымысел блогеров ее не заменит. Мы тогда пришли в Афганистан не завоевывать, а защитить и оказать помощь в наведении порядка. Мы строили там больницы и госпитали, жилые дома и школы, дороги и мосты, восстанавливали заводы и фабрики, обеспечивали их охрану. Не было ни одной провинции, где бы белорусы не выполняли свой долг. Наши земляки служили в десантных, мотострелковых, танковых, инженерных, пограничных и других войсках, были в разных точках страны. Мы не воевали с народом Афганистана, мы воевали с террористами, теми, с кем воюет сегодня весь мир. Искренне желаю вам терпения и здоровья, жизненных сил и мудрости, чтобы укреплять традиции воинского братства и созидать на благо родной земли", - подчеркнул он.

Заместитель председателя горисполкома Елена Алексина выразила благодарность и признательность воинам-интернационалистам. Она отметила, что эхо той войны отзывается у каждого, кто был там, кто ждал, у тех, для кого она стала трагическим событием. "Мы не имеем права не помнить об этом. Сегодня мы склоняем головы перед доблестью павших солдат и офицеров, с честью выполнивших свой долг. Дорогами той войны прошли тысячи белорусов. Многие приобрели настоящих друзей, но кто-то их потерял, солдаты по-настоящему научились ценить мирную жизнь. За мужество более тысячи наших земляков награждены орденами и медалями", - сказала она.

Курсант военно-транспортного факультета БелГУТа Иван Скорик отметил, что память о той войне жива и спустя 33 года. "Ее не смогли стереть ни годы, ни расстояния. Тысячи молодых людей погибли в вооруженном конфликте, многим эта война сломала жизни. Они честно выполнили свой долг, доказав верность стране. Современная молодежь разделяет всю боль утраты с теми, кто в той войне потерял родных и близких. Самоотверженность воинов-интернационалистов доказывает, что они достойны своих отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны. И сейчас вы пример для нас. Наш долг - помнить обо всех ушедших и помогать выжившим", - подчеркнул он.

Минутой молчания почтили память погибших воинов ветераны боевых действий, члены их семей, представители органов власти, общественных объединений, предприятий и организаций. К монументу возложили цветы и венки.

Всего в Гомельской области более 3,4 тыс. воинов-интернационалистов. Традиционно в их честь 15 февраля в Гомельской области проводятся торжественные мероприятия. Так, утром в соборе Петра и Павла зажгли свечи памяти, затем во всех храмах региона прошли панихиды и литии. Праздничная программа продолжится в Гомельском областном музее военной славы с выставкой боевого оружия, с которым сражались в Афганистане. О непростых моментах из жизни воинов-интернационалистов напомнит фотовыставка "Афганистан: память и боль". Здесь же гостям предложат отведать солдатской каши.-0-