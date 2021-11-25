"Журнал Белорусского государственного университета. История" включен в базу данных Scopus

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Журнал Белорусского государственного университета. История" включен в наукометрическую реферативную базу данных Scopus. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Это первое белорусское периодическое издание социогуманитарного профиля, представленное в крупнейшей в мире универсальной реферативной базе. Присутствие в Scopus подтверждает соответствие журнала БГУ мировым критериям оценки качества научных статей, повышает его авторитет и наделяет статусом международного издания. Кроме того, индексация в престижной базе данных позволяет периодическому изданию повысить рейтинг в национальной и мировой научной среде, - рассказали в вузе. - Включение в Scopus стало возможным благодаря высокому уровню научного контента, рецензируемости и актуальности содержания, а также международному составу редколлегии и авторов, онлайн-доступу к материалам".

Редакторы журнала и члены международного редакционного совета - ученые Беларуси, России, Германии, Польши, Индии, США, Китая, Словакии, Украины, Литвы и Латвии. Главный редактор - декан исторического факультета БГУ Александр Кохановский.

"В заключении экспертов Scopus отмечено, что содержание журнала представляет большой интерес для международной научной аудитории и имеет высокий уровень научного анализа. Новый статус издания позволит сформировать международное сообщество исследователей в специализированных предметных областях, а БГУ - укрепить и повысить свои позиции в международных рейтингах", - добавили в пресс-службе.

"Журнал Белорусского государственного университета. История" учрежден университетом в 1969 году. До 2017 года выходил под названием "Веснік БДУ. Серыя 3, Гісторыя. Эканоміка. Права". Ведущее национальное научное издание, публикующее материалы по фундаментальным теоретическим и прикладным проблемам отечественной и всемирной истории, источниковедению, историографии и методам исторических исследований, истории искусств, археологии и специальных исторических дисциплинах, архивоведению и музееведению. Периодичность выхода - четыре раза в год (январь, апрель, июль, октябрь). Все научные статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование и публикуются на белорусском, русском и английском языках. В журнале публикуются статьи авторов из Беларуси, стран дальнего и ближнего зарубежья.-0-