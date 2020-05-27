"Журнал БГУ. Математика. Информатика" включен в базу данных Scopus

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика" включен в наукометрическую реферативную базу данных Scopus. Это первое периодическое издание БГУ, представленное в крупной международной наукометрической базе данных, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Присутствие в Scopus подтверждает соответствие журнала БГУ мировым критериям оценки качества научных статей и наделяет его статусом международного издания. Включение в базу данных стало возможным благодаря высокому уровню научного контента, рецензируемости и актуальности содержания, а также международному составу редколлегии и авторов и онлайн-доступу к материалам. Редакторы журнала - ученые из Беларуси, Австрии, России, Литвы, Польши и Германии.

"Журнал БГУ. Математика. Информатика" будет индексироваться с этого года. Вхождение в базу данных Scopus укрепит авторитет журнала и повысит рейтинг ученых и БГУ в мировом научном пространстве. Новый статус издания позволит сформировать международное сообщество исследователей в специализированных предметных областях. Рассматривается возможность включения в базу данных Scopus еще двух изданий БГУ - "Журнал БГУ. История" и "Журнал БГУ. География. Геология".

"Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика" учрежден университетом в 1969 году. Это ведущий в Беларуси академический журнал по фундаментальным теоретическим и прикладным проблемам математики и информатики. До 2017 года выходил под названием "Вестник БГУ. Серия 1. Физика. Математика. Информатика". Все научные статьи проходят двойное слепое рецензирование. Периодичность выхода - 3 раза в год (март, июль, ноябрь). Материалы публикуются на белорусском, русском и английском языках. Журнал также включен в перечень Высшей аттестационной комиссии для опубликования результатов диссертационных исследований по физико-математическим наукам, индексируется Научной электронной библиотекой и наукометрическими базами Google Scholar, Mathematical Reviews.-0-