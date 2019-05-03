Журналист газеты "7 дней" Елена Еловик стала победителем конкурса "Золотая литера"

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Редактор отдела творческих проектов газеты "7 дней" УП "БЕЛТА" Елена Еловик стала победителем ХV Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера" в номинации "Лучшие материалы культурной тематики", передает корреспондент БЕЛТА с церемонии чествования победителей и лауреатов творческого состязания.

Жюри высоко оценило цикл публикаций Елены Еловик "Правило глагола".

В Минске назвали победителей "Золотой литеры" в номинациях среди республиканских и областных печатных СМИ, информационных агентств. В их числе общественно-политический журнал "Планета" ("Лучшие материалы общественно-политической тематики"), газета "Звязда" ("Лучшие материалы социально-экономической тематики"), журнал "Здаровы лад жыцця" издательства "Адукацыя і выхаванне" ("Лучшие материалы по тематике спорта и здорового образа жизни"), журнал "Беларускі гістарычны часопіс" ("Лучшие материалы историко-краеведческой тематики").

Среди районных, городских, корпоративных и многотиражных печатных СМИ победу одержали солигорская газета "Шахтер" ("Лучшие материалы общественно-политической тематики"), "Пухавіцкія навіны" ("Лучшие материалы социально-экономической тематики"), мостовская газета "Зара над Нёманам" ("Лучшие материалы по тематике спорта и здорового образа жизни"), "Слонімскі веснік" ("Лучшие материалы культурной тематики"), "Астравецкая праўда" ("Лучшие материалы историко-краеведческой тематики").

В номинации "Лучшие материалы молодежной, детско-юношеской тематики" победителем стала брестская газета "Заря". Лучшим совместным проектом с государственными органами и организациями в этом году признан проект научно-практического журнала "Предварительное расследование", который он реализует вместе с представительством Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Министерством иностранных дел.

Победителем в номинации "Лучший проект по продвижению интеграционной тематики" стал журнал "Армия" Военного информационного агентства Вооруженных Сил "Ваяр". Газета "Універсітэт" (БГУ) одержала победу в номинации "Лучшие материалы научной, научно-популярной тематики".

Основные цели конкурса "Золотая литера" - всемерное содействие развитию печатных средств массовой информации, информационных агентств Беларуси, актуализация значимых тематических направлений деятельности печатных СМИ по реализации государственной информационной политики, повышение профессионального и идейно-содержательного уровня печатных СМИ, стимулирование творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в производстве печатных СМИ, а также пресс-секретарей и работников пресс-служб органов государственного управления и организаций.

Организатором конкурса выступает Министерство информации Беларуси.-0-