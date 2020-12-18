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18 декабря 2020, 14:36

Победителей конкурса "Золотая Литера" наградили в Минске

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей ХVI Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера" наградили в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый заместитель министра информации Павел Легкий вручил победителям и лауреатам заслуженные награды. "Конкурс проведен в 16-й раз. На рассмотрение было представлено почти четыре сотни работ, и это немало. Количество заявок ежегодно увеличивается. Практически во всех номинациях мы наблюдали очень высокий уровень, свидетельствующий о профессионализме, творческой зрелости, ярких талантах в нашей журналистской среде", - отметил Павел Легкий.

По его словам, впереди предстоит решить много задач. "Мы хотим, чтобы наши средства массовой информации были успешными и конкурировали в том числе с зарубежными. Республиканским и региональным СМИ необходимо переходить на новые форматы, учиться работе в интернете и монетизации. Стоит также наращивать объем образовательных мероприятий, развивать медиамаркетинг и активнее проводить маркетинговые исследования на этом рынке", - подчеркнул Павел Легкий.

Победителем конкурса "Золотая Литера" в номинации "Лучшие материалы социально-экономической тематики" стала обозреватель редакции газеты "7 дней" УП "БЕЛТА" Тамара Маркина.

Жюри высоко оценило цикл публикаций Тамары Маркиной в проекте "Беларусь - Китай”. "Белорусско-китайские отношения - это драйвер роста на многие годы вперед. И главная цель проекта - рассказать людям о людях. К нам приезжают китайцы, и среди них много интересных, творческих личностей, бизнесменов, дипломатов. Почти все, с кем доводилось общаться, в восхищении от нашей страны. Многие белорусы также бывали в Китае, делились с нами своими впечатлениями, рассказывали об особенностях китайского народа. Там все по-другому, и людям интересно читать об этой уникальной стране", - сказала Тамара Маркина.

Ведущий фотокорреспондент БЕЛТА Рамиль Насибулин победил в персональной номинации "Лучший фотокорреспондент республиканских печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий". "Я очень благодарен за награду и горд за свой труд. 2019 год был для меня особенным - в тот период я был очень вдохновлен, работал с удвоенной силой, энергией и вдохновением", - поделился он.

Редакция журнала "Беларуская думка" стала лидером в номинации "Лучшие материалы научной, научно-популярной тематики".

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Материалы БЕЛТА были отмечены также в номинациях: "Лучшие материалы общественно-политической тематики" (редакция газеты "7 дней" - рубрика "30 лет спустя"), "Лучшие материалы по тематике спорта и здорового образа жизни" (обозреватель редакции газеты "7 дней" - авторская колонка "Овертайм от Виктора Ловгача"), "Лучшие материалы культурной тематики" (редакция журнала "Беларуская думка"), "Лучшие материалы историко-краеведческой тематики" (редакция БЕЛТА), "Лучшие материалы молодежной, детско-юношеской тематики" редакция газеты "7 дней" (проект "#мОлодежКа"). Лауреатом в персональной номинации "Лучший репортер республиканских печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий" стал начальник отдела по освещению деятельности Президента Республики Беларусь БЕЛТА Владимир Матвеев.

В номинации "Лучший творческий проект года республиканских печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий" был отмечен мультимедийный проект БЕЛТА "Страницы белоруского спорта"

Учредителем национального конкурса "Золотая Литера" выступает Министерство информации. В этом году на конкурс было представлено 400 заявок периодических изданий, информационных агентств и персоналий. Из них 269 - региональные СМИ от 81 редакции, республиканские СМИ - 108 заявок от 31 редакции, корпоративные - 23. Жюри отметило не только активность печатных средств массовой информации и сетевых изданий, но и высокий уровень представленных работ.-0-

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