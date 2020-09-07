Журналист не имеет права становиться прямым участником протестов - Самойлов

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналист не имеет права становиться прямым участником протестов, заявил в эфире "Беларусь 1" российский литературный критик и колумнист Дмитрий Самойлов, сообщает БЕЛТА.

"Журналист, переходя на чью-то сторону, должен понимать все риски и нести за это ответственность. Чего журналист точно не должен делать? Это, если он выступает на чьей-то стороне и становится объектом задержания и применения права, то он точно не должен светить своей пресс-картой и говорить, что он здесь просто освещает событие, - отметил Дмитрий Самойлов. - Кстати, я знаю многих российских журналистов, которые ходят на митинги, специально оставляя пресс-карты дома. Это я считаю достаточно честный поступок. При этом они не перестают от этого быть журналистами, потому что потом пишут об этом. Но не стараются за счет своей позиции журналиста избежать правовых последствий своего участия в акциях протеста".-0-