Журналисты БЕЛТА награждены за освещение II Европейских игр

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотокорреспондент БЕЛТА стал лауреатом республиканского конкурса на лучшее освещение II Европейских игр "Энергия ярких побед". Церемония награждения прошла в Минской городской ратуше, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В номинации "Лучший фотоматериал в жанре репортаж" не было равных ведущему фотокорреспонденту БЕЛТА Андрею Покумейко. Он поблагодарил жюри конкурса, а также всех, с кем ему пришлось работать во время Европейских игр, отметив, что этот успех является одним из самых важных в его карьере.
Благодарностью премьер-министра Беларуси, председателя Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр Сергея Румаса был отмечен коллектив БЕЛТА - одного из основных медиапартнеров мультиспортивного форума.
Награду вручили первому заместителю генерального директора Оксане Кирильчик. Также благодарности главы правительства удостоены специальный корреспондент агентства Игорь Хадасевич и ответственный секретарь редакции визуальной информации Александр Чемохоненко.
Представители оргкомитета конкурса отметили оперативность и профессионализм, с которым корреспонденты БЕЛТА подходят к освещению тем спорта и здорового образа жизни, и выразили надежду на продолжение плодотворного сотрудничества в будущем.
В церемонии награждения принимали участие первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов.
Лауреатами творческого конкурса стали журналисты региональных печатных изданий, издательских домов "СБ. Беларусь сегодня" и "Звязда", Белтелерадиокомпании, телеканалов ОНТ, "Столичное телевидение", представительства МТРК "Мир" в Беларуси.-0-
Фото Егора Павлющика