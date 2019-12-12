Журналисты БЕЛТА награждены за освещение II Европейских игр

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотокорреспондент БЕЛТА стал лауреатом республиканского конкурса на лучшее освещение II Европейских игр "Энергия ярких побед". Церемония награждения прошла в Минской городской ратуше, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В номинации "Лучший фотоматериал в жанре репортаж" не было равных ведущему фотокорреспонденту БЕЛТА Андрею Покумейко. Он поблагодарил жюри конкурса, а также всех, с кем ему пришлось работать во время Европейских игр, отметив, что этот успех является одним из самых важных в его карьере.

Фотокорреспондент БЕЛТА Андрей Покумейко, награжденный в жанре "Репортаж", и первый заместитель генерального директора УП "БЕЛТА" Оксана Кирильчик с благодарностью коллективу агентства

Благодарностью премьер-министра Беларуси, председателя Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр Сергея Румаса был отмечен коллектив БЕЛТА - одного из основных медиапартнеров мультиспортивного форума.

Награду вручили первому заместителю генерального директора Оксане Кирильчик. Также благодарности главы правительства удостоены специальный корреспондент агентства Игорь Хадасевич и ответственный секретарь редакции визуальной информации Александр Чемохоненко.

Представители оргкомитета конкурса отметили оперативность и профессионализм, с которым корреспонденты БЕЛТА подходят к освещению тем спорта и здорового образа жизни, и выразили надежду на продолжение плодотворного сотрудничества в будущем.

В церемонии награждения принимали участие первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов.

Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков

Лауреатами творческого конкурса стали журналисты региональных печатных изданий, издательских домов "СБ. Беларусь сегодня" и "Звязда", Белтелерадиокомпании, телеканалов ОНТ, "Столичное телевидение", представительства МТРК "Мир" в Беларуси.-0-

Представители издательского дома "Беларусь сегодня"

Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков наградил специальным призом Дарью Лобажевич

Во время награждения Национальной государственной телерадиокомпании

Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич награждает представителя межгосударственной телерадиокомпании "Мир"

Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич награждает генерального директора ЗАО "Столичное телевидение" Игоря Луцкого

Награды получили представители первого Национального канала Белорусского радио

Фотограф Юрий Мозолевский с наградой

Иван Синичкин с дипломом сетевого издания sb.by

Первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов вручает диплом ведущей программ "Арена", "День спорта" АТН Белтелерадиокомпании Анне Эйсмонт

Участники церемонии

Фото Егора Павлющика