Журналисты БЕЛТА стали лауреатами конкурса на лучшее представление научных достижений 2019 года

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук подвела итоги конкурса на лучшее представление научных достижений 2019 года в средствах массовой информации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

В числе победителей - журналисты Белорусского телеграфного агентства. Цикл материалов о деятельности ученых НАН корреспондента отдела экономической и научной информации главной редакции информации Валерии Гавриловой признан одним из лучших в номинации "Лучшее представление достижений НАН Беларуси в сети Интернет". Обозреватель редакции журнала "Беларуская думка" Снежана Михайловская стала лауреатом конкурса в номинации "Лучшая публикация" с циклом статей о роли белорусской науки в жизни общества.

Конкурс на лучшее представление научных достижений в средствах массовой информации проводился НАН Беларуси в десятый раз. В этот раз было представлено 116 работ 25 авторов. В конкурсе приняли участие как профессиональные журналисты, так и непрофессиональные авторы. Победители отбирались по четырем номинациям: "Лучшая публикация", "Лучший сюжет (программа) на радио и телевидении", "Лучшая публикация в научно-популярном издании" и "Лучшее представление достижений НАН Беларуси в сети Интернет".-0-