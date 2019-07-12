Журналисты должны искать интересные форматы подачи информации - Акулович

12 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Журналисты должны искать новые интересные форматы подачи информации, а не только освещать по максимуму происходящие события. Об этом заявила сегодня в фестивальном Витебске генеральный директор информационного агентства БЕЛТА Ирина Акулович на круглом столе "Культура и искусство как источник развития духовно-нравственных ценностей. Роль СМИ в формировании общего культурного пространства славянских народов", передает корреспондент БЕЛТА.

Во время работы круглого стала

"От нас, журналистов, зависит, сколько букв, цифр, эмоций, фото и видео мы вложим в материалы по теме культуры и искусства. Вместе с тем нельзя слепо следовать за мнением. Мы сами должны формировать его, искать новые интересные форматы подачи информации, чтобы эти темы попадали в рейтинг", - подчеркнула гендиректор агентства.

В качестве примера Ирина Акулович привела проект БЕЛТА - конкурс на лучший литературный перевод с русского на белорусский язык ранее неизвестного стихотворения Максима Богдановича "Дистихи", реализованный совместно с Постоянным комитетом Союзного государства. "Поступили сотни переводов. Интересно это людям? Да! Но, главное, что этот инфоповод журналисты создали сами", - подчеркнула руководитель агентства.

По ее словам, сейчас БЕЛТА работает еще над одним важным проектом: совместно с информационным агентством "Арменпресс" готовит фотовыставку, посвященную Спитакскому землетрясению 1988 года. В результате трагедии тогда была разрушена почти вся северная часть Армении, погибли тысячи людей. "Белорусы тоже откликнулись на эту беду. Выставка расскажет, как все люди вместе работали над преодолением последствий того страшного землетрясения, помогали, переживали. И в этом тоже наша цель: мы сами создаем информационный повод, понимая насколько это важно", - добавила Ирина Акулович.

Участие в обсуждении актуальной темы также приняли руководители и представители различных средств массовой информации, Белорусского союза художников, Союза писателей Беларуси, Национального музея Султаната Оман, известные деятели культуры Беларуси.

Важной частью работы круглого стола стала церемония награждения почетными грамотами Министерства информации Беларуси представителей СМИ за активную плодотворную работу по освещению мероприятий XXVII "Славянского базара". В числе отмеченных журналистов - заместитель редактора отдела региональной информации главной редакции информации БЕЛТА Ольга Богачева.-0-