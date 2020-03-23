ZIKO - новый партнер карточки рассрочки "Черепаха" банка ВТБ (Беларусь)

Приобрести товары в рассрочку по карточке "Черепаха" банка ВТБ (Беларусь) теперь можно в крупнейшей в стране сети магазинов ювелирных изделий, часов и аксессуаров - ZIKO. Срок рассрочки составит 10 месяцев.
При совершении покупок в магазинах – партнерах банка с использованием карточки "Черепаха" оплата производиться на условиях рассрочки платежей, а процентная ставка составляет всего 0,0001% годовых.
Оформить карточку рассрочки можно во всех офисах и удаленных рабочих местах банка, предоставив только паспорт. Плата за оформление не взимается.