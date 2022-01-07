"Зима прекрасна - когда безопасна": МВД предлагает поучаствовать в конкурсе

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД объявило конкурс "Зима прекрасна - когда безопасна", сообщает БЕЛТА.

В министерстве предложили рассказать о правилах безопасности зимой на улице или на льду. Можно сочинять стихи, снимать видео, делать фото и рисовать.

Правила безопасности следует опубликовать у себя в Instagram, отметить аккаунт @press_mvdby и не забыть поставить хештег #безопаснаязима.

Конкурс продлится до 31 января включительно.

Авторы самых интересных работ получат подарки от МВД.-0-