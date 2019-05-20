Зимбабве заинтересована в подготовке своих спасателей на базе Университета МЧС Беларуси

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республика Зимбабве заинтересована в подготовке кадров в Университете гражданской защиты МЧС Беларуси. Об этом сегодня заявил министр местного самоуправления, общественных работ и национального жилищного строительств Зимбабве Джулай Мойо во время посещения спасательного вуза Беларуси, сообщили БЕЛТА в университете.

"Джулай Мойо также выразил заинтересованность в пожарной аварийно-спасательной технике и оборудовании белорусского производства. Кроме того, он сообщил, что Зимбабве готова направить в Беларусь рабочую группу для детального изучения опыта подготовки спасателей и применяемых технологий для ликвидации чрезвычайных ситуаций", - проинформировали также в вузе.

Во время визита делегация встретилась с первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Александром Худолеевым. Зимбабвийская сторона выразила признательность за оказанную гуманитарную помощь их стране в апреле этого года.

Как сообщалось, на восточное побережье Африканского континента 15 марта обрушился циклон "Идай", принесший с собой ливневые дожди и шквалистый ветер с порывами до 177 км/ч. В результате удара стихии в ряде регионов Мозамбика и Зимбабве разрушена значительная часть городской и региональной инфраструктуры. Правительства пострадавших стран обратились к мировому сообществу и объявили о начале международной кампании по сбору гуманитарной помощи. В Зимбабве было объявлено положение национальной катастрофы.

В адрес Беларуси также поступили официальные ноты об оказании гуманитарной помощи и потребностях стран для того, чтобы облегчить бедственное положение жертв циклона. По согласованию с Президентом принято соответствующее постановление Совета Министров. Белорусская сторона включила в состав гуманитарного груза сахар, муку, говяжью тушенку, мясные консервы для детей, мыло, одеяла, стиральный порошок, одежду и обувь для взрослых и детей, школьные тетради, кружки и столовые приборы на сумму более Br656 тыс. Доставка груза выполнялась авиационным транспортом. Сопровождали груз к месту доставки и разгрузки работники МЧС.-0-