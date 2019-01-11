11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зимний чемпионат по фотобердингу впервые пройдет в Беларуси 26 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

Соревнования по фотографированию птиц впервые в стране пройдут зимой. Также они впервые будут организованы сразу по всей Беларуси. Ранее такие чемпионаты проходили весной и осенью в разных городах Беларуси: в Минске четыре раза, а также по два раза в Гомеле и Бресте.

К участию приглашаются семьи, фотографы и любители дикой природы. Чтобы победить в чемпионате, нужно за 5 часов (с 10.00 до 15.00) снять как можно больше разных видов птиц. За каждый вид начисляются баллы. Причем больше всего баллов получат те, кто правильно определит вид сфотографированной птицы.

Участие в чемпионате бесплатное. Он открыт и для участников из других стран. Можно делать фото индивидуально или в команде из двух человек.

По итогам будут определены победители и призеры, отдельно будет выбран лучший снимок. Как и на предыдущих соревнованиях, жюри может ввести дополнительные номинации и отметить еще несколько интересных фото или участников. Победители получат призы на съезде АПБ 9 февраля или позднее по почте.

Подробные правила чемпионата, чек-листы индивидуального участника либо команды можно скачать на сайте АПБ. Заявки принимаются до 17.00 25 января.-0-