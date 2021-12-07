Зимняя сказка в ТРЦ Dana Mall! Приходите за новогодним настроением и лучшими покупками!

В САМОМ ПОСЕЩАЕМОМ В СТРАНЕ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ Dana Mall открылась новая праздничная экспозиция! В первый же день насладиться новогодней сказкой пришли сотни гостей! И это только начало!
Популярность Dana Mall растет с каждым днем и уже сейчас сравнима с посещаемостью крупных торгово-развлекательный центров Москвы. Площадка востребована не только у белорусских, но и у крупных российских и зарубежных компаний.
Сегодня в Dana Mall работают более 100 магазинов, где представлена техника, товары для дома, одежда, обувь и украшения от белорусских и зарубежных брендов таких как Zara, York, Stradivarius, Sony, Samsung, Pull&Bear, Pandora, NewYorker, New Balance, Miniso и многих других.
В торгово-развлекательном центре Dana Mall расположен суперсовременный кинотеатр Silver Screen, в состав которого входит семь высокотехнологичных кинозалов с качественным изображением, комфортными сидениями и объёмным звуком, а также бар и комната отдыха.
Для гостей Dana Mall также открыты многочисленные кафе и рестораны, где посетители могут приятно провести время. Неподалеку от кинотеатра, на третьем этаже торгово-развлекательного центра, находится вместительный фудкорт, который представлен такими заведениями как Burger King, Baskin Robbins, Sbarro, Salateira и другими.
Открытие новой экспозиции - отличный повод посетить торгово-развлекательный центр Dana Mall еще раз! Чтобы новогодние праздники стали незабываемыми для вас и вашей семьи!
Каждый посетитель торгово-развлекательного центра попадает в волшебный зимний лес, где на деревьях искрится снег, а на первом этаже в атриуме людей встречают настоящие лесные жители - зубры, медведи, лисы и ежики.
Экспозиция в этом году получилась не только красивой, но и познавательной. Все представленные в сказочном лесу животные включены в Красную Книгу Беларуси. А царь белорусского леса зубр рассказывает гостям про одну из важнейших достопримечательностей Беларуси, национальный парк "Беловежская пуща".
Путешествие по волшебному лесу обязательно подарит вам лучшие эмоции! Зимнее волшебство в Dana Mall нравится не только детям, взрослые тоже в восторге!
Торгово-развлекательный центр Dana Mall - лучший выбор для отдыха и развлечений!