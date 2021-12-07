Зимняя сказка в ТРЦ Dana Mall! Приходите за новогодним настроением и лучшими покупками!

В САМОМ ПОСЕЩАЕМОМ В СТРАНЕ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ Dana Mall открылась новая праздничная экспозиция! В первый же день насладиться новогодней сказкой пришли сотни гостей! И это только начало!

Популярность Dana Mall растет с каждым днем и уже сейчас сравнима с посещаемостью крупных торгово-развлекательный центров Москвы. Площадка востребована не только у белорусских, но и у крупных российских и зарубежных компаний.

Dana Mall - один из самых популярных ТЦ

Здесь можно не только заняться шопингом, но и отдохнуть

Сегодня в Dana Mall работают более 100 магазинов, где представлена техника, товары для дома, одежда, обувь и украшения от белорусских и зарубежных брендов таких как Zara, York, Stradivarius, Sony, Samsung, Pull&Bear, Pandora, NewYorker, New Balance, Miniso и многих других.

В торгово-развлекательном центре Dana Mall расположен суперсовременный кинотеатр Silver Screen, в состав которого входит семь высокотехнологичных кинозалов с качественным изображением, комфортными сидениями и объёмным звуком, а также бар и комната отдыха.

Новогодняя экспозиция открылась на прошлой неделе

Дети и взрослые в восторге!

Для гостей Dana Mall также открыты многочисленные кафе и рестораны, где посетители могут приятно провести время. Неподалеку от кинотеатра, на третьем этаже торгово-развлекательного центра, находится вместительный фудкорт, который представлен такими заведениями как Burger King, Baskin Robbins, Sbarro, Salateira и другими.

Открытие новой экспозиции - отличный повод посетить торгово-развлекательный центр Dana Mall еще раз! Чтобы новогодние праздники стали незабываемыми для вас и вашей семьи!

Приходите и вы!

Мы гарантируем вам незабываемые эмоции

Каждый посетитель торгово-развлекательного центра попадает в волшебный зимний лес, где на деревьях искрится снег, а на первом этаже в атриуме людей встречают настоящие лесные жители - зубры, медведи, лисы и ежики.

Лесной оркестр

Мишка ждет гостей

Экспозиция в этом году получилась не только красивой, но и познавательной. Все представленные в сказочном лесу животные включены в Красную Книгу Беларуси. А царь белорусского леса зубр рассказывает гостям про одну из важнейших достопримечательностей Беларуси, национальный парк "Беловежская пуща".

Зубр рассказывает про Беловежскую пущу

Волшебство повсюду!

Путешествие по волшебному лесу обязательно подарит вам лучшие эмоции! Зимнее волшебство в Dana Mall нравится не только детям, взрослые тоже в восторге!

Приходите в Dana Mall!

Торгово-развлекательный центр Dana Mall - лучший выбор для отдыха и развлечений!

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