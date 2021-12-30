Зимой число обращений к медикам из-за травм увеличивается в 2-3 раза

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число обращений к медикам из-за травм зимой увеличивается в 2-3 раза, сообщил журналистам врач-травматолог-ортопед, младший научный сотрудник лаборатории травматологии взрослого возраста РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Бакановский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Зима - наиболее травмоопасный период. Мы получаем в 2-3 раза больше обращений за оказанием помощи. За прошлый год - с 1 декабря по 30 апреля - мы получили около 22 тыс. травм у взрослых. Из них госпитализированы практически 2,5 тыс. - эти люди получили довольно тяжелые повреждения, которые влияли на длительность их пребывания на больничном", - сказал Андрей Бакановский.

Травматолог-ортопед отметил, что большинство пациентов - трудоспособного возраста, но часто поступают и пожилые, которые получают наиболее тяжелые травмы и лечение которых представляет серьезную проблему. Одна из наиболее тяжелых и частых патологий у пожилых - перелом шейки бедра, требующий оперативного лечения. Опасные повреждения случаются и у людей в алкогольном опьянении: поскольку человек не способен удерживать равновесие, он получает довольно масштабные травмы.

Медик посоветовал людям пожилого возраста чаще интересоваться прогнозом погоды и планировать день с учетом этой информации. В гололед лучше отменить свои планы, переждать день-два дома, не выходя на улицу.

Если человек все же получил травму при падении, не стоит резко вставать, нужно оценить ситуацию, попробовать тихонько подвигать поврежденной рукой или ногой, отметил Андрей Бакановский. "Если почувствовали резкую боль и не можете встать, лучше попросите помощи у прохожих или позвоните в 103 - служба скорой помощи направит туда, где будет оказана квалифицированная помощь", - добавил он.-0-

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