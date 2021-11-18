Зябликова о ситуации с беженцами: не следует переворачивать ситуацию и делать виноватой Беларусь

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не следует переворачивать ситуацию и делать виноватой Беларусь, заявила корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Елена Зябликова, комментируя кризис с беженцами на белорусско-польской границе.

"События на белорусско-польской границе приковывают внимание всех неравнодушных граждан нашей страны. Вот лицо демократии по-европейски. Ситуация, которую можно было разрешить мирным путем, накалена до предела. Люди на границе находятся в ужасных условиях. Холодная погода, а поляки их обливают водой и травят слезоточивым газом. Где же то внимание и забота о людях, за которых якобы переживает Запад, где их принципиальность? - сказала сенатор. - Открыто нарушаются законы, права человека, но европейское сообщество молчит, ищет виноватых где угодно, но только не у себя".

По словам Елены Зябликовой, приехавшие в Беларусь беженцы рвутся в Европу в поисках для себя и своих детей лучшей жизни. "Но им нет места в Европейском союзе, их не хотят пускать в так называемый счастливый мир. Безусловно, белорусы оказывали и будут оказывать беженцам помощь, однако это не решает проблему, обстановка нагнетается. Какие Европе нужны еще доказательства, чтобы выполнить свои обязательства и перестать издеваться над беззащитными людьми? - задается вопросом сенатор. - Не следует переворачивать ситуацию и делать виноватой Беларусь. Мы увидели, что все, за что Европа громко критикует других, - сплошные ложь и лицемерие. Использование таких бесчеловечных методов против мирных граждан - прямое доказательство двойных стандартов". -0-