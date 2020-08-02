Зюганов: белорусскому народу хватит благоразумия сделать правильный выбор 

2 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Белорусскому народу хватит благоразумия сделать правильный выбор во время президентской избирательной кампании. Такое мнение в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сообщает БЕЛТА.

Геннадий Зюганов отметил, что в Беларуси сумели сохранить базовые отрасли, эффективность управления, кадры. "Белорусы должны продолжить эту линию, - считает он. - Белорусскому народу хватит благоразумия для того, чтобы сделать правильный выбор. Вы двигались все эти годы верным путем. Да были трудности, были проблемы, кризисные явления сотрясали и вашу трудолюбивую республику, но вы прошли через это гораздо достойнее и с меньшими потерями".

Лидер КПРФ критически отозвался об идее альтернативных кандидатов провести в случае своего избрания перевыборы в течение полугода. Он напомнил о тяжелейшем кризисе в мире, когда разваливаются производства, рвутся связи.

"Не вмешиваюсь в ваши внутренние дела, но это полный бред", - считает он.-0-