Злоумышленники все чаще пытаются узнать по телефону реквизиты банковских карт - МВД

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси активизировались кибермошенники, они звонят клиентам банков и представляются сотрудниками контакт-центра или службы безопасности. Такую информацию опубликовала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Клиентам банков они сообщают о совершенном в отношении них мошенничестве и под предлогом блокировки счета просят сообщить реквизиты платежных карт. Завладев указанной информацией, они похищают деньги. Только за последние два дня в милицию поступило более 150 заявлений и сообщений от жертв вишинга", - отметила Ольга Чемоданова.

МВД напоминает, что ни под каким предлогом не надо передавать платежные реквизиты с полным номером карточки и сроком ее действия, логин и пароль к интернет-банку, иную персональную информацию. Не стоит вступать в переговоры с незнакомцами. Следует положить трубку и самостоятельно обратиться в банк по номерам, указанным на официальном сайте.

Необходимо применять все доступные способы защиты, предлагаемые банками (двухфакторная авторизация, смс-оповещение о расходных операциях, лимит снятия денежных средств и др.). МВД советует использовать сложные пароли доступа к учетным записям электронной почты, к системам интернет-банкинга, социальным сетям и другим интернет-сервисам. Не следует открывать электронные почтовые сообщения, полученные от неизвестных отправителей, не надо запускать их содержимое. Не стоит переходить по неизвестным ссылкам или посещать интернет-ресурсы сомнительного содержания. Также при посещении сайтов банков или других организаций надо обращать внимание на веб-адрес интернет-ресурса.

"Просьба незнакомого человека о предоставлении конфиденциальной информации свидетельствует о том, что разговор ведется с мошенником. Сотрудники банка ни при каких обстоятельствах не требуют реквизитов банковских карт или иной конфиденциальной информации", - подчеркнула Ольга Чемоданова.

Одна из популярных схем мошенников - напугать жертву. Используются фразы: "с вашей картой происходят мошеннические транзакции", "со счета уже списаны деньги и спасти их можно в считанные минуты", "от вашего имени направлена заявка на кредит, нужно срочно ее отменить", "на ваш счет ошибочно зачислен перевод, его нужно вернуть".

"Если с картой действительно происходят мошеннические операции, банк сам может ее заблокировать. В любом случае, все подозрительные ситуации лучше разрешать в отделении банка лично либо самостоятельно позвонить в контакт-центр по номерам, указанным на официальном сайте", - добавила Ольга Чемоданова.-0-