"Знай свои права": ко Всемирному дню детей ЮНИСЕФ запустил стикеры в Viber

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в партнерстве с Viber ко Всемирному дню детей (20 ноября) запустили бесплатный стикерпак "Знай свои права", посвященный правам ребенка. Главный герой стикерпака - солнечный зайчик Юни-Юни, символ ЮНИСЕФ в Беларуси, сообщила БЕЛТА координатор информационной деятельности ЮНИСЕФ в Беларуси Кристина Дулевич.

Пак включает 23 стикера, которые иллюстрируют распространенные ситуации из жизни ребенка и подростка. Например, мультяшный герой Юни-Юни делает выбор в пользу здорового питания, знает свои права, общается с друзьями и напоминает о важности поддержания иммунитета. В наборе также есть универсальные стикеры, которыми пользователи могут обмениваться в ежедневной переписке по любым поводам.

Стикерпак призван привлечь внимание не только к важности защиты и соблюдения прав ребенка, но и к Viber-сообществу "ЮНИСЕФ в Беларуси". Скачав стикерпак, пользователь автоматически становится участником сообщества, где размещаются советы по воспитанию детей, полезная информация о доступной психологической и юридической помощи детям и их родителям, рекомендации по профилактике коронавируса, проводятся анонсы вебинаров ЮНИСЕФ.

Скачать бесплатный стикерпак о правах ребенка можно по ссылке. Стикеры будут доступны для загрузки в течение 3 месяцев. Они позволят в понятном формате рассказать детям об их правах, закрепленных в Конвенции ООН о правах ребенка, к которой Республика Беларусь присоединилась в 1990 году.

По словам директора по глобальному развитию бизнеса Rakuten Viber Анны Знаменской, у компании давнее плодотворное сотрудничество с ЮНИСЕФ, которое началось два года назад с запуска первого стикерпака и сообщества. Компания считает важным привлекать внимание к теме помощи детям, рассказывать о полезных инициативах ЮНИСЕФ в Беларуси, давать детям и родителям ту информацию, которая им необходима.-0-