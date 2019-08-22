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22 августа 2019, 21:05

Знакомство с оборудованием и материалами - белорусская сборная на WorldSkills прошла финальную подготовку

Участники белорусской команды во время посещения Татарской гимназии №1 Вахитовского района в Казани
Участники белорусской команды во время посещения Татарской гимназии №1 Вахитовского района в Казани

22 августа, Казань /Корр. БЕЛТА/. Финальные два дня перед началом 45-го международного чемпионата профессионального мастерства WorldSkills в Казани представители сборной Беларуси провели на конкурсных площадках, знакомясь с материалами и оборудованием для соревнований, передает корреспондент БЕЛТА.

В последние дни перед состязаниями, которые начнутся 23 августа, эксперты обсудили окончательные условия заданий, систему оценивания. Особое внимание уделили проверке соответствия рабочих мест требованиям охраны труда, поскольку от этого зависят не только результаты конкурса, но и жизнь и здоровье участников.

В числе команды профессионалов готовность оборудования оценивал белорусский эксперт WorldSkills в компетенции "Токарные работы на станке с ПУ" Артем Рыбак. "Организаторы учли все недочеты, которые были на предыдущих соревнованиях. На конкурсных площадках сконцентрировано самое современное оборудование, и участники действительно могут продемонстрировать все свои навыки. Одна из задач конкурса - демонстрирование новых технологий, которые могут перениматься, внедряться и совершенствоваться всеми участниками. К примеру, главный эксперт в нашей компетенции не запрещает привозить с собой современный режущий инструмент, который может увидеть участник из другой страны и в следующий раз привезти точно такой же", - сказал представитель национальной сборной.

Участник в компетенции "Токарные работы на станке с ПУ" будет выполнять на соревнованиях три модуля, связанные с обработкой деталей на станке с числовым программным управлением. Изделия будут изготовлены из различных металлов: мягких (бронза, алюминий) и более твердых (нержавеющая сталь). Основная задача конкурсанта - продемонстрировать свои навыки и возможности. Мастер должен построить модель, выбрать технологию обработки, собрать необходимый режущий инструмент и запрограммировать станок, после чего изготовить деталь. В разных странах технологии отличаются: кто-то больше доверяет вспомогательному оборудованию, кто-то - станку. "В этом году изменились модули, их приблизили к промышленным стандартам. Появились задания, связанные с массовым производством. Теперь вместо одной детали за четыре часа участник должен сделать 14, которые потом должны собраться в семь готовых изделий. Пока наша стратегия останется в тайне, но я надеюсь, что в этом году результат у нас будет лучше. Сильный участник, да и мы развиваемся: за этот год побывали на нескольких стажировках в Австрии, Дании, стажировались на белорусских предприятиях", - отметил Артем Рыбак.

Обязательный и один из самых важных моментов при подготовке подобных соревнований - знакомство участников с оборудованием и материалами на площадках. Обычно принимающая сторона старается максимально обеспечить конкурсантов продукцией и техническим оснащением собственного производства. Поэтому немаловажно, чтобы представители сборных заранее ознакомились с будущим фронтом работ. Ведь даже такая, казалось бы, мелочь, как расположение кнопок на оборудовании, может влиять на скорость выполнения заданий. Заместитель главного эксперта WordSkills Competition Kazan 2019 в компетенции "Информационные кабельные сети" Олег Ходасевич привел пример маркировки оптических волокон. "Если конкурсант привык к какому-либо цвету маркировки кабеля в своей стране, на соревнованиях он может столкнуться с продукцией другого производителя и допустить ошибку при сварке оптических волокон друг с другом", - объяснил он.

Ознакомительные тренинги провели в день "С-2" (за два дня до старта соревнований). В них участвовали даже некоторые производители и поставщики оборудования и материалов, чтобы предоставить максимально полную информацию из первых уст.

Если вчера белорусская команда знакомилась с будущим фронтом работ, то сегодня, в финальный день перед началом соревнований (C-1), осваивала культурную и образовательную составляющую программы. Белорусы вместе с участниками из других стран поддержали проект по повышению престижа прикладных специальностей и рабочих профессий и совершенствованию профориентации "Одна школа - одна страна". Они посетили Татарскую гимназию №1 Вахитовского района в Казани, где пообщались с учащимися, обменялись сувенирами и узнали о местных традициях и особенностях обучения. "Такой разгрузочный день накануне соревнований - отличный тимбилдинг", - подчеркивают белорусские эксперты.

Уникальность каждого из участников таких масштабных соревнований подчеркнул во время пресс-конференции президент движения WorldSkills International Саймон Бартли. "В Казани мы изо дня в день будем наблюдать, чего можно достичь с помощью мастерства. Находящиеся здесь юноши и девушки уже являются чемпионами", - сказал он.

Белорусская команда на 45-м международном чемпионате WorldSkills, который будет проходить до 27 августа, выступает по 33 компетенциям. В составе команды, включая участников, экспертов, переводчиков, официальных лиц, - 83 человека. Участники продемонстрируют профессионализм в таких направлениях, как технологии строительства, производственные и инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии, транспорт и логистика, социальные и персональные услуги, творческие профессии и мода, а также по трем новым компетенциям в направлении Future Skills - квантовым технологиям, промышленному дизайну и технологии информационного моделирования зданий (BIM).

В программе чемпионата соревнования по 56 конкурсным компетенциям WorldSkills International, чемпионат юниоров по 13 конкурсным компетенциям. Такой блок, как Future Skills, представлен впервые, соревнования пройдут по 24 перспективным профессиям. Разработана насыщенная деловая программа: пройдет саммит министров образования стран - участниц движения, международная конференция "Навыки для перемен: строительные блоки для действий", выставка WorldSkills Kazan 2019.

Казань примет 1,5 тыс. участников из 63 стран. Ожидается, что чемпионат и связанные с ним мероприятия посетят 250 тыс. гостей из России и всего мира. "Такое количество гостей соизмеримо с чемпионатом мира по футболу, который проходил в Казани в 2018 году", - подчеркнула на пресс-конференции заместитель премьер-министра Российской Федерации Татьяна Голикова.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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