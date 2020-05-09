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09 мая 2020, 12:00

Знаменосцы Победы. Семь фактов о последнем штурме "логова фашистского зверя"

Участники штурма Рейхстага (слева направо): Константин Самсонов, Мелитон Кантария, Михаил Егоров, Илья Сьянов, Степан Неустроев у Знамени Победы. Май 1945 года
Участники штурма Рейхстага (слева направо): Константин Самсонов, Мелитон Кантария, Михаил Егоров, Илья Сьянов, Степан Неустроев у Знамени Победы. Май 1945 года
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1 Здание Рейхстага в Берлине по проекту Пауля Валлота строилось 10 лет (1884 – 1904)

Затем долгие годы в этом огромном сером дворце с башнями по углам и прозрачным куполом заседал парламент Германии. После таинственного поджога Рейхстага в 1933-м, в нем разместилась библиотека, проводились митинги и собрания.

В годы войны в башнях здания установили зенитные батареи, а в центральной части оборудовали госпиталь и… родильное отделение клиники Шарите. Таким образом, именно из Рейхстага знаменитый литературный персонаж Штирлиц должен был забирать радистку Кэт!

2 Кто, когда и почему объявил Рейхстаг главным символом гитлеровской Германии – неизвестно

Есть сведения, что в самый разгар боев в Берлине командование 1-го Белорусского фронта обратилось в Москву с вопросами – что считать главным объектом в столице врага? Где надо водружать Знамя Победы? И якобы Сталин приказал таким объектом считать Рейхстаг.

3 Первыми во время тяжелых уличных боев 29 апреля к Рейхстагу с северо-запада пробились две стрелковые дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта – 150-я генерал-майора В.М. Шатилова и 171-я полковника А.И. Негоды

Советские командиры даже поначалу сомневались: действительно ли этот серый домина с полуразрушенным куполом – тот самый Рейхстаг, к которому Красная армия шла долгих четыре военных года? Генерал-майор Шатилов вспоминал: "Я прикинул направление и расстояние. Да, наверное, рейхстаг. Ведь должен он чем-то выделяться среди окружающих домов. А как его еще отличишь? До сих пор мне не приходилось видеть фотографий или картин с изображением рейхстага, не приходилось и слышать устных описаний его".

4 В три часа дня 29 апреля начался первый штурм Рейхстага силами 150-й и 171-й дивизий

Атаку пехоты поддерживали огнем несколько десятков танков и самоходных орудий и более сотни орудий и минометов различных калибров. К сожалению, захватить "объект №1" или хотя бы ворваться и закрепиться в части здания не удалось. Пехота залегла возле северного и западного фасадов. В 23:00 началась вторая атака. Но и она была отбита сильным огнем немцев.

Уже гораздо позже выяснилось, что Рейхстаг обороняли около тысячи гитлеровских солдат и офицеров, и еще более четырех тысяч находилось в соседних зданиях. Кроме того, фашисты использовали танки, минометы и артиллерию.

5 На следующий день, 30 апреля, в 11:30 после сильной артподготовки дивизии Шатилова и Негоды вновь пошли в атаку на Рейхстаг

До 12:00 бойцы преодолевали заполненный водой противотанковый ров под прикрытием огня артиллерии, танков и самоходных артиллерийских установок. Затем была полуторачасовая передышка, а в 13:30 снова заговорила артиллерия.

В 14:20 с разных сторон 1-й батальон 380-го стрелкового полка капитана Самсонова и 1-й батальон 525-го стрелкового полка (оба полка – из состава 171-й стрелковой дивизии) первыми попали в Рейхстаг и водрузили в окне здания красный флаг. Как утверждается в журнале боевых действий 3-й ударной армии, первым вошел в здание Рейхстага капитан Самсонов. Через пять минут, в 14:25 в здание ворвались подразделения 1-го батальона (капитан Неустроев) 756-го и 1-го батальона (капитан Давыдов) 674-го стрелковых полков 150-й стрелковой дивизии. В 674-м полку отличились командир взвода лейтенант Ракымжан Кошкарбаев и разведчик 19-летний рядовой Григорий Булатов, которые "по-пластунски подползли к центральной части здания и на лестнице главного входа поставили красный флаг".

Но это было еще не все! К 18:00, когда очистили от немцев все этажи Рейхстага, на крыше "фашистского логова" установили еще один флаг. Это сделала группа бойцов 1-го батальона 756-го стрелкового полка под командованием капитана Макова – сержанты Загитов, Лисименко, Минин.

Таким образом, к вечеру 30 апреля над Рейхстагом было поднято минимум три флага!

6 Только поздно вечером 30 апреля командиры спохватились, что среди флагов, установленных на Рейхстаге, нет «официального» флага Военного совета армии, который находился у разведчиков 756-го полка – сержанта Егорова и младшего сержанта Кантарии

Они были в соседнем здании. За разведчиками отправился начштаба полка майор Казаков. Прибывшим Егорову и Кантарии командир 756-го полка полковник Зинченко поставил задачу: "Немедленно на крышу Рейхстага! Где-то на высоком месте, чтобы было видно, установите знамя. Да прикрепите его покрепче, чтоб ветром не сорвало".

Разведчики отправились выполнять приказ, но вскоре вернулись."Оказывается, в ночной темноте они не нашли выход на крышу Рейхстага", – утверждал в своих воспоминаниях участник тех событий капитан Неустроев.

Тогда полковник Зинченко приказал замполиту батальона лейтенанту Бересту, взяв группу автоматчиков, сопроводить Егорова и Кантария и обеспечить установку флага. Вся эта группа примерно в 2 часа ночи с главного входа вошла в Рейхстаг. Флаг установили на рассвете 1 мая на крыше у скульптурной группы.

7 Флаг над Рейхстагом был прежде всего величайшей политической победой Сталина

Впервые Знамя Победы упомянул 6 октября 1944 года Иосиф Виссарионович, выступая перед партийными работниками, он призвал "добить фашистского зверя в его собственном логове и водрузить над Берлином Знамя Победы".

Знамя Победы изготовили на московской фабрике строчно-вышивальных изделий № 7. Оно было сделано из красного знаменного бархата, края украшал орнамент, в центре – герб СССР и орден «Победа». Однако почему-то знамя не отправили в войска, а оставили в Москве.

За три недели до штурма Рейхстага, 9 апреля 1945 года дано указание: в каждой дивизии, танковой и артиллерийской бригаде, наступающей на Берлин, изготовить красные флаги (не знамена!), которые могут быть водружены над Рейхстагом.

Сшитые руками фронтовых умельцев армейские флаги были прямоугольниками из красной материи со звездой, серпом, молотом и сокращенным наименованием дивизии. Ни о каком стандарте речи не шло.

Андрей ДАНИЛОВ, сотрудник Белорусского государственного архива научно-технической документации

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