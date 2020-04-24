"Знамя индустриализации" планирует развивать производство медизделий

24 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебское ОАО "Знамя индустриализации" планирует развивать производство изделий медицинского назначения, которое запустило в 2020 году в условиях пандемии коронавируса, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Андрей Шамшура.

Фабрика - старейшее швейное предприятие областного центра, специализирующееся на пошиве изделий мужского и женского верхнего ассортимента. Когда эпидемиологическая ситуация потребовала наладить выпуск критически важной продукции медицинского назначения, акционерное общество в числе первых в регионе 4 марта запустило производство санитарно-гигиенических масок. Начинали с объема 4 тыс. единиц в день, уже 17 апреля пошили рекордную партию в 92 тыс. масок.

В конце марта при содействии Витебского государственного медицинского университета начали разработку многоразового противочумного костюма. Разрешение на производство изделия получили 10 апреля, а через 5 дней выпустили первые 10 единиц. Новинку испытали на практике медики Витебского областного противотуберкулезного диспансера. Сейчас предприятие формирует поток по выпуску защитных костюмов мощностью 120 единиц в день. Руководство Витебской области ставит задачу произвести не менее 10 тыс. изделий. В активе есть несколько заказов благотворительных фондов, в дальнейшем при планировании деятельности фабрика будет исходить из потребности конкретных заказчиков в этом виде изделия, прежде всего организаций здравоохранения.

Во взаимодействии с медицинскими специалистами предприятие прорабатывает дополнительные варианты ассортимента, в том числе одноразового, который может быть востребован в здравоохранении. Например, для использования защитных костюмов в летнюю жару, возможно, необходимо разработать облегченные модели, а зимой для врачей скорой помощи потребуется создать утепленный вариант.

"Знамя индустриализации" в перспективе рассматривает возможность развития медицинской темы. "Не исключено, что часть производства отдадим под изделия медицинского направления, чтобы не потерять наработанные во время пандемии компетенции и связи", - отметил Андрей Шамшура. Помимо насыщения внутреннего рынка эта продукция обладает экспортным потенциалом. "Все убедились в необходимости иметь стратегический запас медицинских изделий, поэтому, возможно, спрос на них будет сохраняться. На мой взгляд, это один из важных уроков пандемии", - считает руководитель.

Витебская фабрика "Знамя индустриализации" создана в 1930 году. На базе имущественного комплекса предприятия в 1994 году образовано одноименное ОАО. Предприятие - одно из крупнейших производителей мужской и женской верхней одежды. С 2017 года входит в состав государственного объединения "Витебскпром".-0-