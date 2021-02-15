Знатоки БГУ сыграют в благотворительной телевизионной игре "Что? Где? Когда?"

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. К 100-летию БГУ знатоки университета сыграют в благотворительной телевизионной игре "Что? Где? Когда?". Ее трансляция состоится на канале ОНТ в октябре 2021 года накануне торжественного заседания БГУ по случаю его векового юбилея. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"В состав сборной войдут шесть студентов и преподавателей университета, признанных лучшими по результатам четырех отборочных университетских туров "Что? Где? Когда?" и "Брэйн-ринга". Эти игры пройдут под эгидой "БГУ-100!" в течение полугода. Темами всех этапов станут история и современность вуза. Знатоки ответят на вопросы, касающиеся основных дат летописи, событий и деятельности университета", - рассказали в пресс-службе.

Борьба в каждом из турниров развернется между 12 сборными БГУ. Регистрация для участия открыта до 15 мая. Заявить свои команды можно на любом из этапов отбора. Первая игра состоится 27 февраля.

Все интеллектуальные состязания и телевизионную игру проведет ведущий и основатель телеклуба "Что? Где? Когда? в Беларуси" Алесь Мухин. В случае победы знатоков БГУ в благотворительном турнире денежный приз планируется направить в один из детских домов Минска.

Организаторами мероприятия выступают БГУ совместно с компанией "Игра ТВ-Бел".

История интеллектуального движения БГУ берет начало с 1997 года с создания по инициативе преподавателей исторического факультета Виктора и Степана Темушевых клубов интеллектуальных игр "Ника" и Лицея БГУ. С тех пор команды БГУ регулярно выступают на различных интеллектуальных мероприятиях университетского, городского и республиканского уровней. На открытом чемпионате вузов России по интеллектуальным играм студенты БГУ многократно становились чемпионами, подтверждая статус самых интеллектуальных студентов в СНГ. На чемпионате Европы по интеллектуальным играм среди студенческих команд с 2005 по 2019 год студенты БГУ завоевали более 30 медалей.

В 2005 году прошли первые интеллектуальные студенческие игры БГУ с турнирами по играм "Что? Где? Когда?", "Брэйн-ринг" и "Своя игра". До 2014 года их участниками были только студенты столичных вузов. С 2015 года студенческие игры приобретают республиканский масштаб и проводятся в формате фестиваля.

В настоящее время клубы интеллектуальных игр БГУ принимают участие в международном турнире по интеллектуальным играм "Нестерка", Кубке Европы по интеллектуальным играм, открытом чемпионате вузов России. Тренерами команд выступают педагоги Лицея БГУ Иван Топчий и Александр Морозов, старший преподаватель факультета радиофизики и компьютерных технологий Дмитрий Штукатер. Из 48 участников нынешнего сезона телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 17 являются выпускниками БГУ. Также в число молодых игроков клуба входят четверокурсники ФМО Арина Арзамазова, филологического факультета Алина Данилова, исторического факультета Владислав Пупшинович и ФПМИ Валентин Копочель.-0-