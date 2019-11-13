Золотая осень и золотые медали!

Новая традиция для белорусского рынка: золотая осень завершается награждением лучших компаний золотыми медалями.

Совсем немного времени остается до оглашения победителей международного фестиваля-конкурса "Выбор года-2019". В этом году маркетинговые исследования предпочтений потребителей обрели новый масштаб: респондентов опрашивали более чем по 200 номинациям. Продукты питания, услуги, одежда, бытовая техника, ремонт, красота и здоровье - это далеко не полный перечень категорий.

Напоминаем, что исследования "Выбор года" - это комплексная оценка товара или услуги, которая включает в себя:

опрос потребителей (40% от общего балла);

мнение экспертного совета (государственные и общественные организации, осведомленные в различных сферах, оценивающие товар/услугу с профессиональной точки зрения, 30%);

мнение ведущих рекламных агентств (15%);

мнение высокого жюри (официальные лица, успешные бизнесмены, известные артисты и т.д., 10%);

мнение оргкомитета фестиваля (5%).

О том, кто вошел в состав высокого жюри и экспертного совета в 2019 году можно прочесть тут.

Также всех победителей в этом году ждет особый сюрприз, но пока организаторы не раскрывают карты.

Церемония награждения пройдет 21 ноября в Astoria Riverside и соберет лидеров различных сегментов рынка. Дресс-код и закрытый формат для победителей не новость, как и высокий уровень мероприятия.

Для желающих первыми узнать имена лучших будет организована онлайн-трансляция на сайте премии.

Информационный партнер - Белорусское телеграфное агентство.