13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотистые щурки вернулись в Беларусь после зимовки, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

"У щурки блестящий сине-зеленый цвет. Обычно она гнездится в карьерах или песчаных обрывах. Гнездование этих птиц отмечено во всех областях страны. В этом мае вернувшихся после зимовки золотистых щурок уже видели в Минской области", - рассказали в АПБ.

Фото АПБ

В Беларуси сейчас проходит акция по наблюдению за птицами "Живая весна". Этот международный проект проводится для привлечения внимания детей и взрослых к охране мигрирующих птиц. В 2020 году кампания продлится до 1 июля. Вестниками "Живой весны" избраны семь птиц, которых достаточно легко узнать: белый аист, деревенская ласточка, черный стриж, кукушка, золотистая щурка, береговая ласточка и галстучник. Люди из разных стран Европы и Африки наблюдают за ними и составляют онлайн-карту путешествия птиц из теплых краев на родину. Все птицы - вестники весны в этом году уже вернулись в Беларусь.

АПБ приглашает всех желающих поучаствовать в акции. Заметив птицу одного из семи видов, можно рассказать об этом с помощью формы "Добавить наблюдение" на сайте кампании "Живая весна" или оставить сообщение в соцсетях Facebook и "ВКонтакте" на посвященных проекту страницах.-0-