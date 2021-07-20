Золотистые щурки вновь загнездились в Беловежской пуще

20 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Орнитологи нашли в Беловежской пуще гнезда золотистых щурок, занесенных в Красную книгу Беларуси. Такая информация опубликована на официальном сайте национального парка, сообщает БЕЛТА.

Две пары золотистых щурок заметили в окрестностях деревни Шишово Каменецкого района. За весь период наблюдений на территории нацпарка это уже третий факт гнездования этих редких птиц. У них красочное оперение: голубое брюшко, спина и задняя часть шеи окрашены в рыже-коричневый, а на крыльях - оба эти цвета.

"Специальные поиски мест гнездования этих птиц быстро дали результат, но вызвали у нас легкое удивление. Они выкопали норы, что называется, под ногами. Поскольку высоких песчаных обрывов или карьера в этом месте нет, щурки сделали гнезда в заросшей густым бурьяном технической яме. Там же располагались несколько жилых норок ласточек-береговушек", - рассказали в научном отделе.

Щурки облюбовали пойму реки Лесная, мелиоративные системы и сельскохозяйственные угодья Каменецкого района. В 2017-2018 годах в окрестностях деревни Чемери в границах охранной зоны национального парка "Беловежская пуща" у золотистых щурок успешно вылупились птенцы. В нынешнем году этих пернатых постоянно замечают в окрестностях деревень Шишово и Лаховичи, птицы регулярно приносят в норы корм, что говорит о появлении у них потомства.

Ученые обращают внимание, что популяция золотистых щурок по территории Беларуси распределена неравномерно. Более 70% регистраций приходится на Гомельскую область. Эти птицы обычно гнездятся единичными парами либо локальными колониями. Как правило, они выбирают песчаные или гравийные карьеры с обширными участками открытых пространств по соседству.-0-