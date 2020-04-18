Золотой фонд БТ покажут в сети

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотой фонд БТ покажут онлайн. Дирекция фондовых материалов Белтелерадиокомпании запустила новый проект, приуроченный к 75-летию Победы. Сообщество получило название #ЗОЛОТОЙФОНДБТ. Найти его, подписаться и следить за новостями можно в соцсетях Facebook и ВКонтакте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

Проект дает возможность познакомиться с уникальным телеархивом 1950-1990-х годов, созданный талантливыми авторами и творческими коллективами Белорусского телевидения. "Сообщество создано на базе страницы "Белтелерадиофонд" с учетом многочисленных пожеланий наших постоянных пользователей. Они обратились к нам с просьбой демонстрировать в полном объеме размещенные в паблике цитаты передач, а мы только рады пойти навстречу нашей аудитории", - отметила директор дирекции фондовых материалов Белтелерадиокомпании Алла Веренич.

В соцсетях в полнометражном объеме размещаются как художественные, так и документальные фильмы. Благодаря проекту уже сейчас можно увидеть уникальную хронику восстановления и послевоенного строительства городов Беларуси ("Белорусские города и люди" (1957), познакомиться с фронтовиками, известными деятелями культуры и искусства ("Им не было шестнадцати" (1978), "Одной звезды я повторяю имя" (1981), "Хлопец из деревни Белое" (1979).

Художественный фильмофонд открыла экранизация повести белорусского писателя Ивана Пташникова "Тартак" режиссера Виктора Карпилова. В основе фильма, снятого в 1973 году, - трагическая судьба белорусской деревни Дальвы, сожженной фашистами вместе с жителями во время Великой Отечественной войны. Впереди - показ 4-серийного телефильма по книге повестей Ивана Шамякина "Тревожное счастье" (режиссер Александр Гуткович, 1968).

Под постами с записями можно оставить комментарий и поделиться своими впечатлениями. "Белтелерадиокомпания приглашает вступить в сообщество и желает приятного просмотра уникальных кинолент", - добавили в медиахолдинге.-0-