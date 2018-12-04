"Золотой граммофон" в Минске: как посмотреть концерт за 0 рублей

9 декабря в "Минск-Арене" пройдет главная музыкальная премия России "Золотой граммофон". Бесплатно посмотреть трансляцию звездного шоу с участием Веры Брежневой и Валерия Меладзе можно будет на стрим-канале VOKA LIVE .

Стать зрителем главных музыкальных событий Минска наконец-то можно не только по билетам. Стримовый канал VOKA LIVE, запущенный в октябре, открывает любителям музыки свободный доступ к ярким и обязательным для посещения концертам и фестивалям.

Осенью белорусы следили онлайн за концертами Brainstorm, NIZKIZ, Петли Пристрастия, ALEKSEEV, LOUNA и других исполнителей, в декабре смогут посмотреть шоу номер один в сфере поп-музыки. Валерий Меладзе, Николай Басков, Вера Брежнева, Ани Лорак, Юлианна Караулова, Диана Арбенина - практически все авторы летних хитов и вирусных видео - выступят в "Минск-Арене" на ежегодной премии "Золотой граммофон".

Премия пройдет в Минске уже в третий раз, но впервые стать ее зрителем можно онлайн. Притом совершенно бесплатно. Для сравнения, стоимость билетов в зал на "Золотой граммофон" достигает 280 рублей.

Эксклюзивная трансляция из "Минск-Арены" начнется 9 декабря в 19.00 на стрим-канале VOKA LIVE. Для создания картинки, которая передаст весь масштаб и зрелищность музыкального шоу, организаторы установят в зале камеры с записью видео в формате Full HD.

Следить за премией в режиме реального времени можно с любого устройства: телевизора, компьютера, ноутбука, планшета или мобильного телефона в сети любого оператора.