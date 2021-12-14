Золотые и серебряные медали Кубка Беларуси по спортивной аэробике завоевали студенты БГУ

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотые и серебряные медали открытого Кубка Республики Беларусь по спортивной аэробике завоевали студенты БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.
Золото соревнований по итогам выступления смешанных пар на счету третьекурсников факультетов международных отношений Дмитрия Бабака и радиофизики и компьютерных технологий Полины Калашниковой.
В программе "Трио" серебряными призерами стали второкурсники юридического факультета Вероника Гордейчик, механико-математического Александра Авдеюк. В их сборной выступила также спортсменка из Минска Алина Уласевич.
Подготовкой студентов БГУ занималась старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Наталья Астрейко.
Соревнования проходили с 10 по 12 декабря в Минске с участием 12 команд из Беларуси и одной из России.-0-
Фото БГУ