Зоны ограничения воздушного пространства на время II Европейских игр нанесены на карту

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в период проведения II Европейских игр ограничивается использование воздушного пространства. Зоны, где действуют ограничения, нанесены на публичную кадастровую карту, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.

Информация доступна в интернете по адресу www.map.nca.by . Слой сформирован Министерством обороны для реализации указа №191 "О мерах безопасности в период проведения II Европейских игр" и передан Национальному кадастровому агентству.

Ограничения устанавливаются в период с 9.00 17 июня до 9.00 4 июля и распространяются на воздушные суда (включая беспилотные летательные аппараты) и авиамодели.

Публичная кадастровая карта Беларуси - высокоточный, технологичный электронный способ отображения информации из регистров, реестров государственного земельного кадастра и любых иных сведений, размещенных на карте по согласованию с правообладателем.-0-