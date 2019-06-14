Зоны ограничения воздушного пространства на время II Европейских игр нанесены на карту

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в период проведения II Европейских игр ограничивается использование воздушного пространства. Зоны, где действуют ограничения, нанесены на публичную кадастровую карту, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.
Информация доступна в интернете по адресу
Ограничения устанавливаются в период с 9.00 17 июня до 9.00 4 июля и распространяются на воздушные суда (включая беспилотные летательные аппараты) и авиамодели.
Публичная кадастровая карта Беларуси - высокоточный, технологичный электронный способ отображения информации из регистров, реестров государственного земельного кадастра и любых иных сведений, размещенных на карте по согласованию с правообладателем.-0-
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