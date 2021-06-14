Зоопротезы, инклюзивная пекарня, технологии в театре - 18 проектов борются за победу в SocialWeekend

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал 16-го сезона крупнейшего в Беларуси конкурса социальных проектов SocialWeekend состоится 30 июня, авторы прошедших отбор проектов выступят перед жюри вживую, сообщили БЕЛТА организаторы.

XVI сезон конкурса стартовал в декабре минувшего года. Почти за два месяца на участие были поданы более 300 проектов. Идеи представили не только минчане и жители областных центров, но и команды из Кричева, Слонима, Волковыска, Вилейки, Горок, других небольших городов и поселков. Инициативы были вынесены на народное СМС-голосование, затем свой выбор сделали амбассадоры и приглашенные эксперты из сфер бизнеса, маркетинга, PR, журналистики, культурной индустрии, IT. Команды авторов несколько месяцев изучали, как строить, подавать, улучшать свои социальные проекты и бизнес. В итоге в борьбу за призовой фонд в Br100 тыс. включились 25 инициатив полуфиналистов, которые показали лучшие результаты после трека обучения.

В финал прошли 18 команд с проектами по семи категориям: инфраструктура городов и деревень, наука и образование, культура и искусство, медицина и ЗОЖ, возможности для сообществ, дети и родители, экология и зоозащита.

Немало голосов на народном голосовании и положительных отзывов экспертов получила инициатива VetNess (доступное протезирование конечностей для питомцев). Ветеринарный центр "Кот Бегемот" первым в стране начал заниматься протезированием лапок для котов и собак и намерен развивать это направление ветеринарии в Беларуси. В числе финалистов также "Инклюзивная пекарня "Пчела" со старинными белорусскими традициями из Гродно; создание сервиса по обучению и подбору нянь для особенных детей Nanny time (Bon Mommy Time); единой платформы помощи для матерей, потерявших детей, "Выжить"; школы детской безопасности Safe kids; веб-площадки, на которой фермеры и покупатели найдут друг друга; инициатива для создания спектаклей с использованием технологических решений VR/AR/XR - DramaTechie (TT - театр и технологии) и другие проекты. Полный перечень есть на официальном сайте.

В финале авторы проектов в очном формате презентуют идеи перед меценатами и представителями компаний, выдвинувшими денежные номинации.

За все время существования Social Weekend через него прошли более 3,5 тыс. уникальных идей, многие из которых успешно реализовываются в Беларуси и даже за ее пределами. В целом благодаря конкурсу идеи получили поддержку в размере более $400 тыс. в эквиваленте.-0-