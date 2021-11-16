"Зрелище не для слабонервных". Председатель Госпогранкомитета об условиях жизни беженцев на границе

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обстановка на Государственной границе Беларуси контролируемая, несмотря на имеющееся напряжение в районе пункта пропуска "Брузги", где скопилось большое количество беженцев. Об этом, отвечая на вопрос БЕЛТА, заявил журналистам председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.

"Личный состав перестраивается, несет службу в штатном режиме. Конечно, я не скрываю, что где-то есть и нагрузка. Но на то мы и пограничники, люди военные, чтобы служить и где-то терпеть нагрузки", - сказал он.

Глава Госпогранкомитета рассчитывает, что в дальнейшем обстановка стабилизируется, а Евросоюз одумается и все-таки пустит к себе беженцев, среди которых много женщин и детей. "Конечно, нам, пограничникам, больно смотреть, когда дети, женщины ночуют на земле. Маленькие детки… Это зрелище не для слабонервных", - отметил Анатолий Лаппо.

Он обратил внимание, что с белорусской стороны беженцам оказывается гуманитарная помощь. "Что касается польских коллег, я не видел ни одного польского пограничника, который хотя бы передал этому дитенку через "колючку" бутылку воды. Если этот ребенок обращается к нам, ни одного случая нет, чтобы мы отказали. Есть кадры, когда польский пограничник с той стороны пьет воду и ребенок маленький, 3-4 лет, подходит, показывает жестом: "Дай попить!", а тот отворачивается, - рассказал руководитель погранведомства. - Если бы поляки хотели оказать помощь, даже пускай эта проволока разделительная, ну подайте через проволоку, дайте ребенку попить. Ну привезите на территорию, раздвиньте проволоку, отдайте пакеты - покушать, попить. Я такого не видел. Думаю, и не увидим".-0-

Фото Леонида Щеглова