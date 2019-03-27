Зрители "Беларусь 1" смогут узнать, как изготавливают факел ІІ Европейских игр

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство теленовостей Белтелерадиокомпании поделится со зрителями еженедельной информационно-аналитической программы "Главный эфир" эксклюзивом: 31 марта на телеканале "Беларусь 1" можно будет увидеть, как изготавливают факел ІІ Европейских игр. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Эстафета огня II Европейских игр "Пламя мира" начнется 3 мая в центре Рима. После факел с огнем континентального спортивного форума отправится на гору Монблан - высшую точку, на которую белорусские альпинисты поднимут факел и флаг Беларуси. Затем эстафета продолжится по странам Европы. 12 мая факел с олимпийским огнем прибудет в Беларусь, чтобы побывать во всех регионах страны. Факелоносцами выступят 450 человек из числа уроженцев областей, которым будет передаваться эстафета. Известные спортсмены, общественные деятели, артисты пронесут заветный факел к стадиону "Динамо", чтобы зажечь 21 июня знаменитую чашу, которая уже сияла в искрах олимпийского огня в 1980 году.

Творческая команда "Главного эфира" подготовила специальный сюжет о том, как изготавливается один из главных символов предстоящих II Европейских игр в Минске. "От съемочной группы АТН не ускользнет ни одна деталь во время этапов гравировки, лазерной резки, окраски. Зрители "Беларусь 1" первыми узнают, сколько весит факел и сколько всего экземпляров будет изготовлено, как долго он сможет непрерывно гореть и что делать, если во время эстафеты "Пламя мира" пойдет дождь", - рассказали в пресс-службе.

Информационно-аналитическая программа "Главный эфир" на "Беларусь 1" начнется 31 марта в 21.00.-0-