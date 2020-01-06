6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зрители из 30 стран наблюдали в режиме онлайн за кормушкой для птиц в Беловежской пуще, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Этой зимой в Беларуси можно наблюдать за кормушкой для птиц с помощью онлайн-трансляции. Кормушка находится на берегу реки Лесной на окраине Беловежской пущи, и каждый день к ней за кормом прилетает множество птиц.

За месяц трансляции (с начала декабря) за птицами успели понаблюдать 2 тыс. человек из 30 стран, со всех континентов, кроме Южной Америки. Большая часть зрителей была из Беларуси - около 1,6 тыс. человек. Но за белорусскими птицами следили и жители стран-соседей (России, Украины, Польши, Литвы, Латвии), а также США, ЮАР, стран Западной Европы. За время трансляции у кормушки побывали уже 10 видов птиц, в том числе синицы, зеленушки, дятлы.

Трансляция продлится в течение всей календарной зимы.-0-