"Зубренок" этим летом примет детей из 7 стран по программам международного сотрудничества

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети из Японии, Сирии, Вьетнама, Китая, Египта, Индии и Польши будут оздоравливаться нынешним летом в Беларуси по программам международного сотрудничества. Об этом сообщил сегодня начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик в пресс-центре БЕЛТА.
Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" имеет широкую известность как центр международного детского сотрудничества. Своей деятельностью он содействует укреплению имиджа Беларуси на международной арене. За годы функционирования в нем побывали представители 45 стран.
"Центру оказано высокое доверие по приему и организации отдыха и оздоровления детей из зарубежных стран по приглашению Президента Беларуси. На протяжении семи лет в НДЦ "Зубренок" оздоравливаются дети из районов Японии, пострадавших от аварии на Фукусимской атомной электростанции и разрушительного цунами. С 2017 года в центре ежегодно проходят оздоровление дети из Сирийской Арабской Республики. Становится доброй традицией организация отдыха и оздоровления детей из Китайской Народной Республики. В 2019 году расширен перечень иностранных государств, дети из которых будут оздоравливаться в Беларуси", - рассказал Эдуард Томильчик.
При этом он отметил, что родители детей из любой страны могут купить путевку и посетить Беларусь. Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский уточнил, что жители прибалтийских стран часто пользуются такой возможностью. "Мы ожидаем, что во втором полугодии будет увеличен срок безвизового пребывания. И лагеря в Гродненской и Брестской областях могут быть задействованы совершенно спокойно, дети смогут приехать на отдых на две недели", - поделился ожиданиями Геннадий Болбатовский.-0-
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