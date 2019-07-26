"Зубренок" является образцом оздоровительного центра для детей - Петришенко

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный детский центр "Зубренок" является образцом оздоровительного центра для детей. Такое мнение журналистам высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня вице-премьер вместе с министром образования Игорем Карпенко посетили "Зубренок" для ознакомления с ходом подготовки центра к празднованию 50-летнего юбилея.

"Мы гордимся "Зубренком", под стандарты которого должны подстраиваться все наши центры для оздоровления детей. Он развивается, не стоит на месте. Мы сегодня посмотрели, какие условия созданы для детей в плане медицинского обеспечения, чтобы по медпоказаниям предоставить им соответствующие оздоровительные процедуры. А если у кого-то из детей вдруг что-то случится и понадобится медицинская помощь, то здесь есть квалифицированные врачи и вся необходимая аппаратура, чтобы быстро поставить диагноз и назначить соответствующее лечение. Поэтому родители, отправив сюда ребенка, могут не волноваться, что какая-то помощь ему не будет оказана своевременно", - сказал Игорь Петришенко.

В "Зубренке" постоянно совершенствуются инфраструктура и условия проживания. "Детский центр, спортивный городок, стадион, новые отдельные коттеджи для размещения отрядов, где есть все необходимое. То есть все создано для того, чтобы ребенок мог отдохнуть, оздоровиться и с новыми силами дальше осваивать учебную программу", - подчеркнул вице-премьер.

По словам Игоря Петришенко, особую гордость вызывает тот факт, что в центре отдыхают и оздоравливаются дети не только из Беларуси, но и зарубежья. "Из 20 стран дети уже посетили и оздоровились в "Зубренке". По приглашению главы государства приезжают дети из семи стран. В их числе Египет, Индия, Сирия, Япония, Китай, Польша. Мы сегодня видели детей из Польши, которые приехали буквально вчера и уже принимают необходимые процедуры. И что отрадно, у них нет проблем с коммуникацией, языковых барьеров. Важно, что они единой, дружной семьей проводят все мероприятия. Мы будем все наши оздоровительные центры для детей подтягивать именно под уровень "Зубренка", - сказал заместитель премьер-министра.-0-